Az igazi sláger: villámgyorsan terjedt el egy új dal a fehértorkú verébsármányok között Kanadában

Hihetetlen tempóban terjed el egy új madárdal a kanadai fehértorkú verébsármányok (Zonotrichia albicollis) körében, az ornitológusok sosem láttak korábban még hasonlót, írja a Gizmodo.

A különféle madárfajok eleve ritkán szoktak változtatni az általuk csiripelt dalokon, de amikor mégis ez történik, akkor a változás jellemzően földrajzilag eléggé korlátozott, csak egy kisebb területen fordul elő. Ugyanakkor a Current Biology című szakfolyóiratban megjelent friss kutatás szerint a fehértorkú verébsármányok erős kivételt jelentenek: Kanadában ugyanis országszerte terjed körükben egy új madárdal.

Ráadásul az új dal a jelek szerint teljesen le is cseréli az eddigit, amit a hatvanas évek óta csiripeltek e fajta tagjai. Az énekesmadarak elsősorban a területeik kijelölésére, illetve párzótársuk megtalálására használják a hangjukat. A fehértorkú verébsármányok Kanada nyugati és középső részén egy jellegzetes éneket daloltak, ami három hanggal ért véget. Az új verzió viszont két hanggal záródik. A feltételezések szerint az új verzió valamikor a hatvanas és a kétezres évek között alakulhatott ki amolyan helyi dialektusként, de mostanra mindenhol elterjedt. Hogy miért, az egyelőre rejtély a kutatók számára.

Ma már az új dalt mintegy 3000 kilométer hosszan fel lehet fedezni Kanadában, és az elterjedése a kutatók szerint 2000 és 2019 között zajlott. Ma már fennáll a veszélye, hogy a korábbi dal örökre el fog veszni.

Fotó: Wikipedia

A kutatásban fontos szerepet játszottak az amatőr természetkutatók, akik az erdőket járva készítettek felvételeket, melyeket aztán feltöltöttek egy online madárdal-adatbázisba. A kutatók ez alapján tudták követni az új dal terjedését. Ez alapján sejteni, hogy a dal a Sziklás-hegység nyugati oldalán születhetett meg, és innen indult el keletre. A dal nagyon gyors terjedésében minden bizonnyal szerepet tölthettek be a telelő helyek, a fiatal hímek elvonulnak telelni, és itt különféle területeken élő példányok is összekerülnek, szóval vélhetően ekkor tanulták el egymástól az új slágert.

Közben már annak is vannak jelei, hogy egyes verébsármányok már unni is kezdték az új dalt: a kutatók szerint Brit Kolumbia tartományban, ahol az új dal elsőnek megjelent, már egy újféle dal is elkezdett felbukkanni a madarak körében. A kutatók most azt tervezik majd vizsgálni, hogy milyen előnyökkel jár a hímek számára az új dal elsajátítása, a nőstények vajon lelkesebben fogadják-e őket ilyenkor.