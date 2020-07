Mit tehetsz, ha a lakásod élhetetlenné válik a bűztől, mert a szomszéd évek óta gyűjti a szarát és a szemetet?

A VII. kerületi, több mint száz fős társasházban, ahol Péter lakik, már messziről érezni lehetett, hogy itt valami bűzlik. Közvetlenül a lakás előtt már öklendezni kezdtem a tömény szarszagtól.

Jószomszédi iszony

Péter lakása mellett kettővel ugyanis él egy asszony, aki szart és szemetet gyűjt. Ez a hobbija. Vagy a betegsége. A lényeg, hogy irtózatos bűzzel jár. A házban szaporodnak a bogarak és az egerek. „Évente többször kell bogárirtó szolgáltatást igénybe venni, egy lakótárs a folyosón dobálta ki sírva a ruháit a szennyesládából, amit összeszart egy egér, és végül ki is szaladt belőle” – mesélte Péter, aki szerint a közelmúltban a ház szellőző kürtőjéből „áradt valami finom dögszag, valószínűleg egy rágcsáló ott pusztult”.

A szomszéd egy hatvanas éveiben járó asszony, aki pszichiátriai, gyógyszeres kezelésre szorul, Péter szerint az is előfordult már, hogy váratlanul nekiesett az egyik portásnak. A nő nem fizeti a közös költséget, mostanra 17 millió forintos tartozást halmozott fel, lakásából kikötötték már a villanyt és a vizet, a folyosó végi kúthoz jár vízért, néha ijesztően kacagva. A lakása ajtajára krétával felírta, hogy ne zavarják.

Fotó: Herczeg Márk/444

Csukott ablakok és leeresztett redőny mögött él, csak néha megy le az utcára, hogy gyűjtsön magának még egy kis szemetet. A lakás előtt növények haldokolnak az ablakban. Péter szerint amikor a nő kinyitja az ajtót, bogarak özönlenek ki, a házban több helyen bogárcsapdákat helyeztek ki.

Fotó: Herczeg Márk/444

Péter elmondta, hogy a hivatalok a bejelentésekre érdemben nem reagálnak: ha ki is jön az ÁNTSZ, elmegy, ha kijönnek a rendőrök, nem mennek be, csak bekopognak, és amikor a lakó kiszól, hogy nem engedi be őket, elmennek. Péter az elmúlt években többször megpróbálta elintézni az ügyet, rengeteg helyre fordult már panasszal, de a bürokratikus akadályokon és a lusta képviselőkön egyszerűen nem tudja átverekedni magát.

ÁNTSZ, NAV

Legutóbb 2019-ben tett bejelentést az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál (mai neve: Nemzeti Népegészségügyi Központ), de a bejelentését a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz irányították. Kereste a NAV-ot, ahol azt válaszolták, nincs joga megtudni az ügy állását, csak külön procedúra után. A ház egyébként nemrég kapott értesítést a NAV-tól, miszerint a koronavírus-járvány miatt az intézkedéseket felfüggesztik. Mivel az ügy a NAV-hoz került, ezért az intézkedés valószínűleg egy jó kis pénzbírság. „Egy olyan ember esetében, aki életében nem fizetett közös költséget, egy NAV bírságnak annyi esélye van, mint a hóembernek a pokolban” – mondta Péter.

Jegyző

Péter 2013-ban levélben tett bejelentést a jegyzőnél, de azt válaszolták, hogy adjon be ő vagy a ház közös képviselője birtokvédelmi kérvényt. A közös képviselő azt mondta, ezt megtette, de miután nem történt semmi, Péter 2018-ban maga adta be a birtokvédelmi kérelmet. Ezt a jegyző elutasította, mondván 1 évnél régebb óta áll fenn a jogsértés. (Ezt onnan tudta, hogy már 2016-ban jelezték az előző jegyzőnek a problémát a rendőrök, de az még nem csinált semmit.) A törvény szerint ugyanis ha egy évnél régebb óta áll fenn a probléma, akkor nem lehet birtokvédelmet kérni a jegyzőtől, hanem bírósági útra kell terelni az ügyet, de ez egy több éves procedúra, addig szabadon szállhat a szarszag. (2009-ben Tatán egy hasonló, szintén szomszédtól származó bűz ügyében is arra hivatkoztak, hogy az ügy több mint 12 hónappal korábban keletkezett, így abban már csak a bíróság hozhat ítéletet.)

Péter a helyi önkormányzati képviselő, a DK-s Borka-Szász Tamás tanácsára idén januárban bejelentést tett a jegyzőnél, hogy állat van a szomszéd lakásában, miután a bogárirtó ember felhívta a figyelmét arra, hogy egérszag van, illetve a lakásból rajzanak a rágcsálók. A jegyző munkatársa a válaszában közölte, hogy kimentek, megvizsgálták a helyzetet, de „megállapították, hogy a lakásból semmiféle zaj nem hallatszódott ki, többszöri kopogtatásra és felhívásra senki sem nyitott ajtót, így az állattartás körülményeit vizsgálni nem tudták”, és „a helyszíni szemle során nyilatkoztatták a portai szolgálatot ellátó személyt, aki arról tájékoztatta őket, hogy állattartásra utaló jelet nem tapasztalt fent nevezett ingatlan tulajdonosánál”, úgyhogy az ügyet lezárták.

Közös képviselő

Péter elmondta, hogy alapvetően minden hivatal, felkeresett ügyvéd és jogász azon a véleményen volt, hogy ezzel az üggyel a ház hivatalos képviseletének (közös képviselő, intézőbizottsági elnök, stb.) kell foglalkoznia. A ház közös képviselője folyamatosan azt állította, hogy megtette a szükséges bejelentéseket, mindenkit feljelentett, stb., de amikor Péter kért erről papírokat és dokumentumokat, közölte, hogy személyiségi jogok miatt nem adhatja oda.

Péter több levelet is írt az intéző bizottság elnökének, és a ház ügyvédjének, hogy adják oda az összes hivatalos dokumentumot, amit az ügyben beadtak a hivataloknak, de erre azt válaszolták, hogy személyiségi jogok és a GDPR miatt ezt nem adhatják oda. A közös képviselő pedig sok, a nagy társasházban a problémával jóval kevésbé szembesülő idősebb lakót annyira megnyert magának, hogy leváltani sem lehet – mesélte Péter.

Politikusok

Péter írt levelet az előző polgármesternek, a fideszes Vattamány Zsoltnak, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz és a jegyzőhöz továbbította. „A választások előtt a problémát többször jeleztem a helyi Fidesz tagságának, és Zsolt Benedek képviselőjelölt volt kinn a helyszínen, konstatálta a problémát, és megígérte, hogy elintézi az ügyet. Nem történt semmi. A levélre már nem válaszol, a telefont kinyomja” – mondta Péter.

„A választások előtt Niedermüller Péter egy választási rendezvényén személyesen ígéretet tett, hogy elintézi az ügyet. Nem történt semmi” – mondta Péter, aki a napokban végre kapott időpontot a DK-s polgármester fogadóórájára, ez pár hét múlva lesz.

A kerület korábbi önkormányzati képviselője, jelenleg párbeszédes alpolgármestere, Szűcs Balázs is megígérte, hogy megoldja az ügyet, de nem történt semmi, csak leírta, hogy melyik hivatalokhoz kell fordulni.

Borka-Szász Tamás DK-s önkormányzati képviselő a választások után volt kinn a helyszínen, miután Péter telefonon zaklatta fogadóórát kérve, és megígérte, hogy elintézi az ügyet. „Nem sikerült. A leveleimre már nem is válaszol” – mondta Péter.

Költözés

Péter szerint a többi lakó mind arra vár, hogy majd más megoldja a problémát, és a közös képviselő mindenkit megnyugtat, hogy rendben lesznek a dolgok, de végül semmi sem történik. A problémás szomszéd közvetlen szomszédja egy terhes nő, aki régóta árulja a lakását, de nem tudja eladni a szag miatt, pedig óriási

szükségük lenne a pénzre. Péter úgy fogalmazott:

„A lakásokat nem lehet kiadni, eladni, az ingatlanaink értéke, életünk munkája a fekáliába süllyed.”



Péter szerint a hivatalok ehhez vidáman asszisztálnak, és mindegyik azzal van elfoglalva, hogy kitalálja, miért nem az ő feladata az ügy megoldása, kezelése, hogyan tolja át a felelősséget és a munkát másra. Azt mondta: „Ide-oda küldözgetnek egymás között, a levelek mellett végtelen mennyiségű telefonhívást is kezdeményeztem, ide-oda kapcsolgattak, aztán 16, pénteken 14 óra után már senki sem vesz fel semmit. A problémát senki sem akarja megoldani, mindegyik csak a kifogásokat keresi, hogy miért ne kelljen semmit csinálnia. Mind a mai napig nem lehet tudni, hogy egy ilyen esetben mi a protokoll. Miért nincs az, hogy egy ilyen bejelentés után kijön a jegyző, az ÁNTSZ és a rendőrség együtt, bemennek, ha kell erővel, és egy nap alatt meg lenne oldva minden. Ehelyett csak gyűlik a szemét meg a szar egy belvárosi lakásban.”

Önbíráskodás

Péter azt mondta, a megkeresett jogászok és a hivatalok képviselői is ajánlottak „alternatív megoldásokat”, természetesen szigorúan szóban: rúgja rá az ajtót a szomszédra, „lobbanjon fel egy kis láng” (hogy kimenjenek a tűzoltók), helyezzen el emberi szart a folyosóra, pillanatragasztózza be a zárat, vagy várja meg, amíg a szomszédja meghal.

Még évekig húzódhat az ügy

Péter így értékeli a helyzetét:

„Amióta itt élek, lassan egy évtizede fennáll ez a probléma, és a jelek szerint senki sem akarja megoldani. Adó- és járulékfizető tisztességes emberként hatodrendű állampolgár vagyok a saját hazámban és házamban. Ha az utcán odaszarna valaki valahova, akkor 20 perc múlva elvinné a rendőr. Ha egy fallal odébb 10-20 éven keresztül szart gyűjt, állandó fertőző gócot képezve, járványveszélyt okozva, bogarakat és rágcsálókat (patkányt is láttunk már a házban!) szabadítva a lakótársaira, akkor azzal senkinek nincs problémája.”

A közös képviselő folyamatosan azt állította, hogy elindította a végrehajtást a tetemes tartozások miatt, de 2018-ban Péter fölhívta a végrehajtó irodákat, és kiderítette, hogy nincs ügy. Aztán a közös képviselő 2018 novemberében beadta a végrehajtási kérelmet. Péter azt mondta, hogy elvileg a lakást elárverezték, de eddig kilakoltatási moratórium volt a vírus miatt, illetve kilakoltatási moratórium kezdődik ősszel, ami 2021. március 31-ig tart, de hogy a szomszédjával mi lesz, hol tart a ügy, a GDPR miatt nem tudhatja.

Pár éve Zuglóban egy ház arról lett ismert, hogy több lakó is meghalt, majd hosszú ideig rohadt a lakásán, az egyiküknek pedig a lábát amputálták, és amíg nem került otthonba, magatehetetlenségében összehugyozta és -szarta a lakást. A szlovákiai Párkányban pedig két éve végül letartóztattak egy nőt, aki másfél évtizedig terrorizálta a környezetét azzal, hogy folyamatosan egy operaáriát játszott Placido Domingo előadásában, reggel hattól este tíz óráig.