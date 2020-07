Ki a hibás azért, hogy ennyire enyhe ítélettel úszhatja meg Kaleta, a pedofil nagykövet? A kormány? Az ügyész? A bíróság?

Kivételesen nem túlzás azt mondani, hogy a fél ország a Kaleta-ügyről beszél, posztol és kommentel, már jó pár napja. Rég volt olyan közösségi élménye a magyaroknak, amikor a legkülönbözőbb hátterű és érdeklődésű polgárok egyszerre csak ugyanarról kezdtek volna beszélni, ráadásul szinte 100%-ban ugyanazt is gondolták volna róla.

Azt, hogy az ítélet az igazságérzetükhöz képest feltűnően enyhe.

A döbbenet és a felháborodás kinyilvánításán túl a legtöbb hozzászoló fotelügyész, fotelbíró, íróasztalszexológus, karosszékügyvéd, konyhapszichológus és háztáji Charles Bronson megpróbálja megtalálni a kirívóan aránytalannak érzett ítélet igazi felelősét.

Az itt következő cikkben nem állást akarok foglalni az ügyben, és nem fanyalogni akarok a bűnbakkeresés értelmetlenségén, hanem a legősibb magyar játék, a “Ki a hibás” játékosainak szeretnék segítséget adni. Néhány olyan ténnyel, ami segíthet megtalálni a Felelőst vagy Felelősöket. Ha már vádaskodunk, legalább tegyük alappal!

Ki a hibás? Nézzük végig pontról pontra!

1.)

Bemelegítésnek kezdjük egy ténnyel, ami látszatra egyből el is dönti az egész kérdést, vagyis úgy néz ki, hogy elrontja a játékunkat: ebben az ügyben az ügyész beismerés esetén eleve csak 1 év felfüggesztettet kért a pedofil diplomatára, márpedig ez igencsak megkötötte a bíró kezét, hiszen Kaleta ezt hallva azonnal beismerte a pedofil fotók birtoklását. Márpedig a Blikk és az Index vonatkozó cikkei szerint “ennél súlyosabb büntetést a bíróság nem szabhatott volna ki akkor sem, ha ezt indokoltnak látja.”

Vagyis az ügyész a hibás?

2.)

Csakhogy a fenti idézet nem egészen pontos, a bíró ugyanis formailag igazából megtehette volna, hogy súlyosabb büntetést szab ki.

Vagyis a bíró is hibás?

3.)

Csakhogy az is igaz, hogy ilyen esetekben a bíró az ügyész javaslatánál szigorúbb ítélete puszta formalitás, amit másodfokon később úgysem fognak figyelembe venni, sőt igazából tök értelmetlen lenne, ott ugyanis már semmiképp sem szabhatnak ki szigorúbb büntetést annál, amit elsőfokon az ügyész kért.

Tehát mégis csak az ügyész a hibás?

4.)

Amit ebben az ügyben az ügyész elővezetett, az úgynevezett “mértékes indítvány” volt. Ez a jogintézmény annyit jelent, hogy amikor elkezdődik az úgynevezett előkészítő ülés, vagyis az “igazi” bírósági tárgyalás előjátéka, az ügyésznek lehetősége van, hogy miközben a vád lényegét ismerteti, alternatív indítványt tegyen arra az esetre, ha a vádlott azonnal beismerné a dolgot, mentesítve a feleket a hosszadalmas tárgyalássorozattól. Ez a megajánlott büntetés értelemszerűen valamivel kedvezőbb szokott lenni, mint amit a bíró várhatóan kiszabna, minthogy az értelme az, hogy valami vonzót kínáljon a vádlottnak a gyors beismerés fejében.

Tehát mégis minden az ügyész sara lenne?

5.)

Azt viszont, hogy az ügyész milyen enyhített ítéletet ajánl meg, részben a témában jellemző bírósági gyakorlattól is függ. Nyilvánvalóan, hiszen a vádlottnak és a védőjének akkor éri meg alkut kötniük, ha a beérkezett ajánlat valamivel jobb, mint amire átlagos esetben számíthattak volna. Márpedig én megnéztem több hasonló ügy - vagyis amikor a vádlottak számítógépén gyerekpornót találtak, de az illetőket nem kapták rajta effektíve pedofil szexuális aktuson - netre kirakott anonimizált ítéleteit, amik alapján úgy néz ki, hogy az ilyen ügyekben a magyar bíróságok jellemzően hasonló időtartamú, szinte kivétel nélkül felfüggesztett ítéleteket szoktak hozni. Azaz nem arról van szó, hogy a kormány által felügyelt ügyész kirívóan enyhe büntetést kért volna a kormány diplomatájára, hanem arról, hogy az alku feltételeit a józanul várható ítélet fényében állapította meg.

Vagyis ha nem is ez a konkrét bíró, de a magyar bírói kar úgy általában lenne a hibás?

6.)

Ha meg is volt kötve a bíró keze a büntetés kiszabásakor, az 540 ezer forintos pénzbüntetés helyett megállapíthatott volna annál magasabbat is, így valami elrettentő elemet mégiscsak belevihetett volna az ítéletébe. A pénzbüntetést a bíró nem a hasára ütve szabja meg. Az függ a kiszabott szabadságvesztés hosszától és az illető keresetétől, anyagi helyzetétől, illetve a bűncselekmény súlyától is. A konkrét esetben visszafogott számítások szerint is simán benne lett volna egy minimum 4-6 millió forintos pénzbüntetés.

Tehát ez a konkrét bíró mégis hibás lenne?

7.)

Ezt azért nehéz megmondani, mert azt nem tudtam kideríteni, mekkora bűnügyi költséget terheltek Kaletára. Mert a speciális nyomozás miatt talán sokat és akkor mégiscsak megvolt az anyagi elrettentés, csak mi nem tudunk róla.

8.)

Ámde a bírók nem azért hoznak az ilyen ügyekben a laikus közönség szemében vérlázítónak számító enyhe ítéleteket, mert titokban a pedofilpornó-élvezőket támogatnák, hanem azért, mert nekik a hatályos törvényekből kell kiindulniuk.

A gyermekpornográfiára vonatkozó szabályokat a Büntető Törvénykönyv tartalmazza. Az érvényben lévő, megújult BTK-t a Fidesz-kormány kezdeményezte és a parlamenti Fidesz-többség szavazta meg 2017-ben, hogy 2018. elején hatályba lépjen.

A fideszes BTK vonatkozó része a pedofil bűncselekményeken belül kifejezetten kíméletes a gyerekekről készített pornográf képek birtoklóival. Amit Kaleta nagykövet elkövetett, azt maximum 3 évig terjedő szabadságvesztéssel lehet sújtani. Összehasonlításképpen:

Aki aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet, az 5 és 10 év között kaphat.

Aki 18 évesnél fiatalabbat megerőszakol, szintén minimum 5, maximum 10 éves szabadságvesztésre ítélhető.

Aki ezeket erőszakkal vagy csoportosan vagy egy rábízott vagy a családjába tartozó gyerek ellen követi el, 5-15 éves szabadságvesztést kockáztat.

Aki pedig erőszakosan és csoportosan vagy erőszakosan és a hatalma alatt álló gyerek terhére pedofilkodik, 5 és 20 év közötti börtönt kaphat.

Ezekhez képest a gyerekpornóképek birtoklását a törvényhozó markánsan enyhébben ítélte meg.

Az is igaz közben, hogy Kaleta azért is úszhatta meg ennyire lazán, mert csak annyit tudtak rábizonyítani, hogy birtokolt ilyen képeket, semmi többet. Ha hozzáférhetővé is tette volna vagy megosztja a képeit, máris az egytől öt évig terjedő kategóriába kerül. Ha kereskedett volna velük vagy nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, akkor kettőtől nyolc évig terjedt volna a büntetése.

Vagyis a Fidesz-kormány a hibás?

9.)

A BTK vonatkozó részének relatív puhasága több szempontból is köti a bíróságot. Elsősorban azzal, hogy 3 év börtönben maximálja az elvben kiszabható büntetést. Ez nemcsak annyi következménnyel jár, hogy hosszabb időre nem küldhető börtönbe senki ilyesmiért. (Sőt igazából, mivel a bírósági gyakorlat szerint a bírónak a lehetséges büntetés középértékéből kell kiindulnia, ami itt 19 hónap, még a 3 év sem fenyeget ténylegesen szinte senkit.) Hanem azzal is, hogy jellemzően még annyi időre sem, sőt tipikusan semennyire sem ültetik le a borzalmas képeken élvezkedőket, ha azok beismerik a bűnüket. Ennek az az oka, hogy a csekély maximális büntetési tétellel járó bűncselekmények esetében a bíróságok úgy általában nagyon ritkán szabnak ki letöltendő börtönt, főleg, ha a vádlott először áll ilyenért bíróság előtt és be is ismerte a tettét. Ez teljesen érthető hozzáállás, hiszen különben óriási mennyiségű ember ülne börtönben, közöttük kis súlyú cselekmények korábban büntetlen elkövetői. Ez nyilván senkinek sem lenne érdeke, hiszen tömegeket tartana az állam rengeteg közpénzért börtönben aránylag pimf ügyek miatt.

Azaz ez is arra utal, hogy a törvényhozó a hibás?

10.)

Vagyis ha nemcsak a közvélemény, de a kormány is elégedetlen a Kaleta-ítélettel, utóbbinak van lehetősége gyorsan változtatni a fennálló gyakorlaton. Ami még csak nem is bonyolult. Elvben pusztán annyit kéne tenniük, hogy benyújtanak egy módosító javaslatot a BTK vonatkozó paragrafusának a módosításáról. Ha megfelelő mértékben szigorítják a gyerekpornó birtoklásáért kiszabható büntetést, akkor a bíróságok sem fognak szinte automatikusan felfüggesztett büntetéseket osztani és az ügyészek sem fognak ennyire enyhét kérni, még azokra sem, akik hajlandók mindent beismerni.

Magyarán amíg ez nem történik meg, a kormány a hibás?

11.)

Az, hogy Kaleta nagykövet mennyi időre vonul vagy nem vonul börtönbe, kizárólag az ügy jogi vetületein múlik. Így ha "Ki a hibás?"-t játszol, teljesen értelmetlen abban az értelemben átpolitizálnod az ügyet, ahogy például a kormánymédia és egyes politikusok próbálkoznak vele, mindkét oldalról. Miközben a Pesti Srácok azon a vonalon próbálkozott, hogy Kaletát Gyurcsányék nevezték ki először diplomatának, ellenzéki oldalról többen kéjesen mutattak rá, hogy a pedofil szörnyeteg az Orbán-kormány aktív nagykövete volt, akit ráadásul teljes titokban szöktetett haza Peruból a Fidesz-vezetésű titkosszolgálat, így az egész ügy totál titokban maradt volna, ha az Index, majd a független sajtó több más lapja el nem kezd foglalkozni vele. Ezek mind igaz ténymorzsák, csak éppen az ügy és az ítélet szempontjából totálisan irrelevánsak. Kaleta nem azért úszhatja meg olcsón a rémséget, amit elkövetett, mert Gyurcsány kinevezte vagy Orbán titokban hozatta haza. Az a kérdés azonban joggal tehető fel, hogy milyen minőségűek voltak Kaleta eddigi nemzetbiztonsági átvilágításai.

Vagyis a titkosszolgálat a hibás?

12.)

A fentiek alapján az egy év felfüggesztett enyheségéért részben vagy egészen lehet hibás

az ügyész

az ügyészség

a bíró

a bíróság

a kormány

a Kaletát a szűrőn átengedő titkosszolgálatok

illetve ezek tetszőleges kombinációja.

De az biztos, hogy az ügyön felháborodók egy módon tudnak ténylegesen tenni egy igazságosabbnak érzett Magyarországért: ha a "Ki a hibás?"-parti közben személyesen jelzik a kedvenc kormánypárti képviselőjüknek vagy kormánypártjuknak, hogy ideje lenne módosítani a BTK-n.

Én nem tudom, sőt nem is akarom eldönteni, hogy túl enyhe büntetés-e egy gyerekpornónézegetőnek a maximum 3 év. De ha a túlnyomó többség úgy érzi, hogy igen, akkor a Fidesznek minimális erőfeszítésébe és munkájába kerül, hogy ez a helyzet gyorsan megváltozzon. Minden más sima szájtépés. Bár ki mondta, hogy a sima szájtépés nem sokkal élvezetesebb, mint az unalmas, izzadságos cselekvés?