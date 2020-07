Siófok polgármestere betiltaná az utcai alkoholfogyasztást

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook oldalán tette közzé, hogy a július 16-i testületi ülésre két javaslatot is be fog vinni: az egyik, hogy tiltsák be a közterületi alkoholfogyasztást, a másik, hogy korlátozzák az üzletekben az alkoholvásárlást.

Az előbbiről Lengyel azt írja:

„Siófok egész területére rendelnénk el közterületi (utcákon, tereken, vízparti sétányokon) alkoholfogyasztási tilalmat. Próbáljuk elérni azt, hogy sem a parkjainkban itt-ott részegen fetrengő hajléktalanok, sem pedig a mindennapokból "kiszabaduló" ifjak, következmények nélkül vedeljenek a közterületeinken. ” Az utóbbiról pedig azt, hogy:

„Korlátoznánk a kereskedelmi üzletekben (tehát nem a vendéglátóhelyeken, hanem a boltokban) az éjszakai órákban történő, jelenleg korlátlan alkoholvásárlást. Elég abból is, hogy éjjel suhancok, vagy épp hajléktalanok a boltok polcairól tömegével veszik az olcsóbb sört, kommersz italokat, majd azok egy részét ismét csak az utcán közlekedve, óbégatva vedelik, az üres dobozokat meg üvegeket szanaszét dobálva.”



Lengyel azt is írja, hogy már hallja előre a szkeptikusok ellenvetéseit és a fenyegetéseket, és tisztában van vele, hogy nem fog minden egy varázsütésre megváltozni.

Azt is írja, hogy a butikokkal és szórakozóhelyekkel szegélyezett Petőfi sétányon is korlátozások jönnek. Júliustól a sétányt lezárják, őrizni is fogják, és a térfigyelő rendszerre is közvetlen rálátása lesz a rendőrségnek, hogy azonnal közbe tudjanak avatkozni, ha szükséges. (via hvg.hu)