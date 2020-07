Hajókonténerekből épített kínzókamrákat a holland alvilág

Kínzókamrás börtönné alakított hét hajókonténert egy holland bűnbanda. Az ország délnyugati részén, Wouwse Plantage egyik raktárában talált konténerekben bilincsekkel szerelt fogászszékeket, illetve kínzáshoz használható fúrókat, szikéket is találtak.

A holland rendőrök a brit és a francia rendőrséggel együttműködve leplezték le a kínzókamrákat, amikről egy, bűnözők által használt titkosított telefonszolgáltatás feltöréséből értesültek. A brit és a francia hatóságok idén júniusban és júliusban tudták feltörni az EncroChat nevű szolgáltatást. Ez egy olyan telefonszolgáltató volt, ami ezer euróért kínált olyan androidos okostelefonokat, amelyeken kikapcsolták a GPS-t, a kamerát és a mikrofont, és további 1500 euróért fél évre titkosított üzenetküldő szolgáltatást is kínált.

De volt egy alapvető hibája a rendszernek: nem végpontok közti titkosítást használtak, hanem egy központi szerveren át futott a kommunikáció, így miután a brit és francia hatóságoknak sikerült beépülniük, fel tudták törni a központi szerveren át titkosított üzeneteket.

Így bukkantak rá a Wouwse Plantage-i kínzókamrák képére, illetve így tudták azonosítani a kiszemelt áldozatokat is, akiket még időben figyelmeztettek, hogy elbújhassanak.

Június 22-én pedig őrizetbe vettek hat gyanúsítottat, akiknek az amszterdami bíróság 90 napra az előzetes letartóztatását is elrendelte. A gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokban tartott házkutatások során rendőregyenruhákat és testpáncélt, lopott járműveket, 25 lőfegyvert és kábítószereket is találtak. (Via The Guardian)