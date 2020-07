Jair Bolsonaro, Brazília covid-szkeptikus elnöke most, hogy megbetegedett, természetesen a hatástalan gyógyszerrel tömi magát

Most, hogy Jair Bolsonaro is elkapta a vírust, aminek a veszélyeit folyamatosan tagadja, Brazília elnöke egyből egy bizonyítottan hatástalan, de a covid-szkeptikus populisták körében rendkívül népszerű gyógymódhoz folyamodott: hidroxiklorokint kezdett szedni rá. Persze valahol valamilyen logika van abban, hogy egy szerinte veszélytelen betegséget egyértelműen hatástalan gyógyszerrel kezel, pláne, hogy az alapvetően maláriagyógyszer, de az artritisz és a lupus kezelésében is bizonyított, ellenben a klinikai vizsgálatok alapján a koronavírussal szemben teljesen hatástalan hidroxiklorokint nagy barátja, Donald Trump csodaszerként hirdette.

Trump emellett akkor is kitartott, amikor az amerikai klinikai teszteket a gyógyszer vélt veszélyei miatt már felfüggesztették. Mi több, ezután az is kiderült, hogy Trump, akit rendszeresen tesztelnek, és saját beszámolója szerint pozitív, hogy negatív, egészségesen is tömte magát a hatástalan, ámde potenciálisan veszélyes gyógyszerrel.

Ahogy Trumpot, úgy Bolsonarót sem zavarta össze a tudomány aktuális állása. A brazil elnöknek hétfőn még láza volt, ami keddre elmúlt, ezt pedig ő a hatástalan gyógyszer hatásának tudta be. Még videót is posztolt arról, hogy beveszi a harmadik adag hidroxiklorokinját. (Via The Guardian)