Jelentős vizhiány van Árpádföldön, Cinkotán és Ilonatelepen, mert eltörött egy 500 mm-es medencetöltő vezeték

Jelentős vízhiányt és víznyomáscsökkenést tapasztalhatnak ma Budapest XVI. kerületében, azon belül is Árpádföldön, Cinkotán és Ilonatelepen, jelezte a Fővárosi Vízművek. Keddem délután eltörött egy 500 mm átmérőjű medencetöltő vezeték a Szabadföld út-Cinke utca kereszteződésében. Ez a vezeték tölti fel a XVI. kerület jelentős részének vízellátását biztosító ilonatelepi gépházat és medencét.

A Cinke utca torkolata a Szabadföld úton, itt tört el kedden egy 500 mm-es medencetöltő vezeték. Fotó: Google Street View

A törött vezeték feltárása, kiemelése és az új vezeték beüzemelése jelentős területen okoz vízhiányt, ezért a munkálatok idejént Árpádföldön, Cinkotán és Ilonatelepen mozgó lajtos kocsik segítségével juthatnak ideiglenesen ivóvízhez a lakók.

A csatornatörés feltárásakor kiderült, hogy az 1974-ben fektetett vezeték több szakasza is cserére szorul, négy, összesen húsz méter hosszan húzódó szál helyére fektetnek szerdán gömbgrafitos öntöttvas csöveket. Az első két csövet a Vízművek tájékztatása szerint szerda kora reggelre már be is fejezték. (Via MTI)