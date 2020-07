Megdöntötte a koronavírusrekordot az USA

59400 új koronavírusos esetet regisztráltak szerdán az Egyesült Államokban, ami új napi rekordnak számít - kilenc napon belül most ötödször dőlt meg az újonnan azonosított fertőzöttek számának rekordja. Vagyis miközbn Donald Trump továbbra is azon van, hogy minél szélesebb körben induljon újra az élet az Egyesült Államokban, aminek érdekében most a járányügyi központot, a CDC-t próbálja rávenni, hogy vonja vissza legújabb ajánlását, és adjon ki egy olyat, amiben az iskolák szeptemberi újranyitását ajánlja, az országban egyre romlik a járványügyi helyet.

Kedden például meghaladta a hárommilliót a regisztrált fertőzöttek száma úgy, hogy a legutóbbi félmillió fertőzöttet az elmúlt három hétben regisztrálták. Az elmúlt két hét hétben 72 százalékkal nőtt a napi új esetek száma, 24 tagállamban pedig az elmúlt hét napban regisztrálták a legtöbb esetet. (Via The New York Times)