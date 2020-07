Elképesztően szoros a lengyel elnökválasztás, mindkét jelölt bízik a saját győzelmében

Nem lehet győztest hirdetni egyelőre a lengyel elnökválasztáson, a két százalékos hibahatárral mérő exit pollok szerint ugyanis mindössze 0,8 százalékkal vezet a hivatalban lévő elnök az ellenzéki riválissal szemben a demokratikus Lengyelország legnagyobb részvételt hozó szavazásán.

A Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával indult Andrzej Duda ezek szerint a szavazatok 50,4 százalékát szerezte meg, míg a fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) által vezetett koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester a voksok 49,6 százalékát tudhatja magáénak.

Duda ünnepi hangulatban Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

„Soká éljen Lengyelország! Hetven százalékos részvételi aránnyal győzni az elnökválasztáson valami hihetetlen. Meghatódtam. Köszönöm honfitársaim” - hangoztatta Duda a fővárostól, Varsótól 60 kilométerre északra található Pultusk városában a támogatói előtt, miután az exit pollt közzé tették. A hivatalban lévő elnök a kihívójának, Trzaskowskinak is gratulált az eredményéhez.

Csakhogy Trzaskowski is hasonlóképpen nyilatkozott Varsóban az igen bizakodó, tudósítások szerint egyenesen bulihangulatba került fiatal hívei előtt: „Mondtuk, hogy szoros lesz és az is lett. Meggyőződésem azonban, hogy győzni fogunk.” Hozzátette, hogy most pontosan meg kell számolni a leadott szavazatokat.

Trzaskowski ünnepi hangulatban Fotó: Francois Devos/Hans Lucas via AFP

Az Ipsos közvéleménykutató-cég szerint a választói részvétel várhatóan elérte a 68,8 százalékot, ilyen magas arány 1989 óta nem volt. Az első hivatalos eredmények a lengyel országos választási bizottság szerint legkorábban hétfőn este, vagy keddre virradóra várhatók, de akár már éjfélkor is többet tudhatunk, ahogy futnak be a részeredmények.

Az már az exit pollból is látszik, hogy továbbra is egyértelmű a Lengyelországban földrajzilag is jól körülhatárolható nyugati és keleti tábor szembenállása:

Exit poll:



Trzaskowski wins nine voivodships, Duda wins seven



Poland split in half, again. pic.twitter.com/thKMKNgkvA — Jakub Krupa (@JakubKrupa) July 12, 2020

A választásnak óriási, a határokon túlmutató tétje is van, hiszen ha Duda nyer, azzal megerősödik a PiS és a magyar mintára épített illiberális állam de facto vezetője, Jarosław Kaczyński hatalma, míg ha a centrista, Európa-párti Trzaskowski győz, akkor elnöki vétójogával megakaszthatja az ország átalakítását. (Guardian, MTI)