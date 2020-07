Internetes gombavilágatlaszt készítettek cseh kutatók

Interneten elérhető gombavilágatlaszt készítettek a Cseh Tudományos Akadémia (AV) kutatói.

A Scientific Data folyóiratban ismertetett GlobalFungi nevű adatbázis több mint 200 tanulmányban szereplő 20 ezer minta és 650 millió megfigyelés adatait tartalmazza. (Cikkünk megjelenésekor az oldal éppen nem működik.)

A 3 év alatt elkészült adatbázissal a szakértők és a laikusok is utánanézhetnek, hogy a világ egyes részein milyen gombafajok és közösségek fordulnak elő, és az ezekkel kapcsolatos részletes információkhoz is hozzájuthatnak. A felhasználók új tanulmányokat is hozzáadhatnak az adatbázishoz, és kérdéseket is feltehetnek.

A most elérhető minták többsége talajgomba vagy más növényekkel szimbiózisban élő gombák közösségeitől származik.

A kutatók szerint a gombák előfordulására és a különböző régiók éghajlatára vonatkozó adatok együttes elemzése segíthet annak jobb megértésében, hogy a gombák hogyan fognak reagálni a klímaváltozásra. (MTI)