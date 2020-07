Orbán Viktor kritikus fontosságúnak nevezte Andrzej Duda győzelmét

Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott lengyel államfőnek írt gratuláló levelében Közép-Európa megerősítésének szempontjából „kritikus fontosságúnak” nevezte Andrzej Duda győzelmét – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

„Az elmúlt évek szoros és eredményes együttműködése révén a magyar-lengyel baráti kötelék a közép-európai összefogás motorjává és az európai politika meghatározó tényezőjévé vált. Az Ön győzelme pedig kritikus fontosságú volt a Közép-Európa erősítése érdekében végzett közös erőfeszítéseink jövőbeli sikere szempontjából” – írta Orbán.

A magyar miniszterelnök biztosította Lengyelország elnökét, hogy a kormánya a jövőben is elkötelezetten fog dolgozni a két nemzet közötti barátság elmélyítésén. Orbán a gratuláló levelében sok sikert és jó egészséget kívánt Dudának a felelősségteljes munkájához és a hónap elején elkezdődött V4-es lengyel elnökségi évhez – közölte Havasi Bertalan az MTI-vel.

Andrzej Duda és pártja egyik legfontosabb szövetségese, Orbán Viktor Fotó: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via AFP

A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt jelöltje a szavazatok 51,2 százalékát kapta, míg a kihívója, a Polgári Platform (PO) által vezetett koalíció jelöltje, Rafał Trzaskowski a szavazatok 48,8 százalékát szerezte meg.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon azt írta, nagyon szorított a barátja, Rafał Trzaskowski sikeréért. Azt írta: „Ha most nem is sikerült beteljesítenie a reményt, mégis elhozta azt sok lengyel demokrata és európai – így magyar – demokrata számára is. Bebizonyította, hogy a magyarhoz hasonlóan nehezített pályán, államilag finanszírozott lejáratókampány és irtózatos ellenszél dacára elvszerű és dinamikus kampánnyal a demokrácia, a tolerancia és a jogállam hívei közös táborba szervezhetők. A választást minimális különbséggel elveszteni látszik ugyan, de a fiatal Lengyelországot, vagyis a jövőt alighanem megnyerte. Emelem a kalapom előtte. És bár Rafal bizonyította, hogy másra, többre is hívatott, nekem öröm az ürömben, hogy Varsó főpolgármestereként tovább folytathatom vele a megkezdett együttműködést a városaink európai, demokratikus és zöld jövőjéért.”