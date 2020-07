50 luxuslakásból álló, középkorias várkastélyt építettek egy környezetvédelmi területre Lengyelországban

48 méteres toronnyal, 50 luxuslakással, lovagteremmel és kőhíddal ellátott várkastélyt kezdett építeni még 2018-ban egy vállalkozó egy lengyel környezetvédelmi területen, most az épület tervezőjét és az illetékes építésügyi hatóságok vezetőit is letartóztatták.

Még 2018-ban robbant ki egy hatalmas botrány a lengyel sajtóban az épülő várkastély körül, mert bár a nyugat-lengyerországi Stobnica-tó partján lévő terület magánkézben van, Natura 2000-es, természetvédelmi körzetről van szó.



Az ügyben állítólag 2018-ban eljárás is indult a médiaviszhangnak köszönhetően, miszerint a környezetvédelmi minisztérium bejelentette, hogy leállítják a felehetően korrupt építkezést, és lebontják a meglévő részeket. Ez azonban valamiért nem történt meg, a várkastély tovább épült, kapott egy úszómedencét és egy teniszpályát is, és már csak a belső terek kialakítása volt hátra.

A Money.pl nevű lengyel lap korábban az épület tervezőjét, Waldemar Szeszulát is megszólaltatta, aki szerint az épület nem várkastély, hanem „középkori város" és nem a természetvédelmi terület közepén, hanem a szélén terül el.