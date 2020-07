Világszerte gyerekek millióinak életesélyeit teszi tönkre a járvány

A 444 hírlevelei házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A koronavírus-járvány világszerte súlyosbítja a gyerekek gondozásában tapasztalható válságot, figyelmeztet az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) friss tanulmányában, ami a járványügyi korlátozások és a gyermeknevelés, valamint a kora gyermekkori oktatás kapcsolatát vizsgálták.

„A kora gyerekkorban elkezdett oktatás az az alap, amelyre a gyerekek fejlődése épül” - mondta Henrietta Fore, a szervezet igazgatója. Márpedig a járvány miatt világszerte szinte mindenhol akadozik az oktatás, ami nagyon rosszul érinti a gyerekek életesélyeit.

Egy indiai kislány, aki társaihoz hasonlóan március óta nem tud iskolába járni, és mivel nincs otthon internete, egy önkéntes által, a szabadban szervezett tanórán vesz részt Fotó: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency via AFP

A UNICEF egy nem sokkal korábban közölt tanulmánya szerint világszerte legalább 40 millió gyerek esett ki a kora gyerekkori oktatásból a járvány miatt. Sok családnak választania kellett a gyermekgondozás és a fizetett munka között, ami különösen a nőket érintette, hiszen ők átlagosan háromszor annyi időt töltenek házimunkával, mint a férfiak.

A szegényebb országokban a korlátozások még nehezebbé tették a kisgyermekes családok életét, náluk ugyanis az iskolák más, létfontosságú szolgáltatásokat is biztosítanak, például az étkeztetést. A mostani kutatás szerint 54 alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező országban a 3 és 5 év közötti gyerekek mintegy 40 százaléka a családjában is ingerszegény környezetben nevelkedik értelmileg, érzelmileg és szociálisan is. (via MTI)