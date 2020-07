Tíz méterről ugrott ki két francia kisgyerek egy társasházban kiütött tűz miatt

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Egy tíz- és egy hároméves gyerek az ablakból kiugorva menekült meg a franciaországi Grenoble városában lévő társasházban kiütött tűz elől kedden.

A testvérpár 10 méterről ugrott ki, addig több ember állt már az ablak alatt, és elkapták őket.

Az esetről felvétel is készült, amin jól látszik, hogy előbb a nagyobbik fiú kidobja a kistestvérét, majd ő maga is kiugrik.

A gyerekek az esés közben nem sérültek meg, de előtte füstmérgezést kaphattak, ezért kórházba szállították őket. Az elkapók közül megsérült egy 25 éves egyetemi hallgató is, akinek a csuklója tört el, amikor a gyerekek elkapásában segített. A férfi azt mesélte, hogy kiáltozást hallottak az egyik közeli társasházból, aztán meglátták a tüzet és a gomolygó füstöt. Többen is megpróbálták betörni az ajtót, de ez nem sikerült, ezért felkiabáltak a gyerekeknek, hogy ugorjanak le. Azt is mondta, hogy eleinte ők is féltek az elkapástól, de amikor a gyerekek ugrottak, akkor azonnal megszűnt a félelem.

A társasházból még 17 embert szállítottak kórházba, és a másik három elkapót is megvizsgálták. (Guadrian)