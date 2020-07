Baranyi Krisztina addig bojkottálja az Indexet, amíg nem állítják vissza a lap függetlenségét

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Amíg nem biztosítják a szerkesztőség függetlenségét, nem nyilatkozik az Indexnek, közölte Facebook-posztjában a Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina, aki polgármestertársait is erre biztatta. „Úgy járunk el, ahogy a szennymédiával szemben eddig is" - írta azután, hogy pénteken felmondott a szerkesztőség szinte egésze.

Baranyi egyben jelezte, hogy amennyiben a távozó indexesek új lapot indítanának, szeretne az elsők közt előfizetni rá. Egyben azt "a legalább 3 millió embert" is arra biztatta, hogy "nyúljanak a zsebükbe", akik "nem hagyják, hogy megtévesszék őket, nem hat rájuk az agymosás".

"A modell működik máshol, olvasói előfizetésekből tudnak független online sajtót működtetni Csehországban és Szlovákiában is. Sikerülni fog nekünk is" - írta. (Via Magyar Hang)