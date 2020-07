Fegyverre vágyik az izlandi amerikai nagykövet

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Hiába dolgozik a világ egyik legbiztonságosabb országában, Jeffrey Ross Gunter, az Egyesült Államok izlandi nagykövete fegyvert szeretne hordani magánál. Annyira, hogy a CBS News értesülései szerint megkérte az amerikai külügyminisztériumot, szerezzenek erre engedélyt az izlandi kormánytól. De nem elégedett volna meg ennyivel:

páncélozott autóra és szúrás elleni védőmellényre is vágyott. A CBS News izlandi forrásai szerint az amerikai fél végül nem nyújtott be ilyen kérelmet, és többször tájékoztatták Guntert, hogy nem leselkedik rá különösebb veszély. Azzal is próbálták jobb belátásra bírni, hogy a fegyverkezés nem lenne valami kedves gesztus a vendéglátó ország felé. Igaz, a nagykövetség most is főállású testőröket keres, illetve a nagykövet kérésére megerősítik a biztonsági intézkedéseket.

Gunter, a bőrgyógyászból lett diplomata ezen kívül is figyelemre méltó személyiségnek tűnik. Tavaly májusi kinevezése uta már hét helyettest fogyasztott el, köztük volt olyan, aki hosszas felkészítés és nyelvtanulás után végül el sem utazhatott Izlandra, mert a nagykövetnek nem tetszett a kinézete.

A nagykövet próbálta meggyőzni a feletteseit, hogy nincs is szüksége helyettesre, de inkább úgy döntöttek: amíg nem találnak végleges embert, küldenek mellé négy tapasztalt szakértőt, akik egymást váltva segítik őt januártól júniusig.

De ez a megoldás sem vált be. A CBS News szerint Gunter egyszer dühbe gurult, mert az egyik helyettes a tél közepén otthagyta a csizmáját a saját asztala alatt. Másokat azzal vádolt meg, hogy Washingtonban próbálják kifúrni őt, és különben is a „deep state” csatlósai.

Februárban pedig, éppen a koronavírus, vagyis ahogy Gunter fogalmazott egy Twitter-posztban, a Láthatatlan Kína Vírus világszintű elterjedésekor úgy döntött, nem tér vissza Izlandra egy washingtoni konferenciáról. Májusig inkább Kaliforniában maradt, és csak Mike Pompeo külügyminiszter kedves unszolására utazott vissza a munkahelyére.