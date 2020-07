Amerikai kutatók szerint nemcsak másokat, magunkat is védhetjük a maszkviseléssel

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Az érvényes tudományos konszenzus szerint azért jó legalább zárt terekben maszkot hordani a koronavírus-járvány idején, mert csökkenti az esélyét annak, hogy megfertőzzünk másokat. A Kaliforniai Egyetem kutatói viszont most arra jutottak, hogy

nemcsak másokat, hanem magunkat is védhetjük a maszkviseléssel. „A különböző típusú maszkok különböző szinten gátolják meg a vírus bejutását, de valamennyire mindegyik blokkolja” - mondta Monica Gandhi, az egyetem kutatója a New York Timesnak. Azt mondta, a maszkviseléssel akár a fertőződéstől is megóvhatjuk magunkat, de ha ez mégsem sikerül, még mindig enyhíthetjük a későbbi tüneteinket.

Tanulmányukban egyrészt állatkísérletekre, másrészt a járvány idején végzett megfigyeléseikre támaszkodtak. Arra jutottak, hogy ha maszkot viselünk, a szervezetünk kevesebb koronavírus-részecskével találkozik, így kisebb eséllyel is betegedik meg.

Maszkot viselő ember Horvátországban Fotó: -/AFP

A Times által megszólaltatott hongkongi szakértő, Nancy Leung viszont felhívta a figyelmet, hogy egyelőre csak egy elméletről van szó, amelynek igazolásához további kutatásokra van szükség. „Miközben komoly bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy a maszkok lassítják a vírus terjedését, azt sokkal nehezebb megállapítani, hogy a tüneteinket is enyhíthetik-e.” Ezt Monica Gandhi is elismerte, ami szerinte nem változtat azon, hogy a maszkviselés egy egyszerű eszköz, ami, bár nem helyettesíti a higiéniát vagy a távolságtartást, segíthet megóvni másokat és magunkat a vírustól.

A maszkok hatékonysága például szállodahajókon is megfigyelhető volt. Míg februárban a Japán partjainál veszteglő Diamond Princessen a fertőzöttek 80 százaléka tüneteket is produkált, egy másik, dél-amerikai hajónál ez az arány a 20 százalékot sem érte el. A különbség az volt, hogy utóbbin a vírus észlelése után mindenkinek maszkot osztottak.

A mostani eredmények láttán sok szakértő abban reménykedik, talán több emberrel sikerülhet elfogadtatni a maszkviselés fontosságát, ha nem önzetlen cselekedetként kell beszélnünk róla, amivel csak másoknak tehetünk jót.