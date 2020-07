Cápa ölt meg egy nőt Maine állam partjainál

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Egészen ritka módon halt meg egy nő, aki úszni indult az USA Maine államában található Bailey Island nevű szigetről: megtámadta és megölte egy cápa.

Maine hiába fekszik a keleti part északi részén, az Atlanti óceán vize jelenleg húsz fokosnál is melegebb, így sokan voltak kint a vízen, emiatt több szemtanúja is volt annak, ahogy a nőt megtámadja az állat. Hiába mentek oda azonban többen is kajakkal segíteni, a parton a kiérkező mentősök halottnak nyilvánították az áldozatot.



Bár az köztudott, hogy a cápák közel sem annyira veszélyesek, mint amit az ember a filmek alapján várhatna, a tavalyi statisztikák alapján a nőnek tényleg egészen kivételes pechje volt. 2019-ben ugyanis mindössze két áldozata volt a cápáknak - az egész világon. Az egyikük Réunion szigetén, a másik a Bahamákon. A statisztikák azt is megmutatják, hogy az átlagos cápatámadás nemcsak ritka, de a közhiedelemmel ellentétben aránylag veszélytelen kaland is. Tavaly ugyanis 140 támadást jegyeztek fel világszinten, ezeknek volt összesen két áldozata.

Érdekes jelenség, hogy a spontán, ki nem provokált cápatámadások kétharmada történt tavaly az USA-ben és egyharmada a világ összes többi országában együtt. A statisztikák alapján az egész Földön egyetlen hely van, ahol az embert tényleg érezhető mértékben fenyegeti cápatámadás, és ez Florida. Itt tavaly 21 ember támadott meg cápa ki nem provokált módon, nagyjából annyit, mint ahányat az egész világon.

Maine azonban nem tartozik a kicsit veszélyesebb pontok közé sem, itt legutóbb 2010-ben jegyeztek fel cápatámadást, akkor egy búvár kameráját nézhette zsákmányállatnak egy példány, de a búvár nem sérült meg az akcióban. (via CNN)