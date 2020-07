Donald Trump most éppen egy démonspermáról hablatyoló kuruzsló orvosi tanácsait osztogatja

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Ha valami kimaradt Donald Trump életművéből, az talán a konkrét kuruzslók propagálása volt. Eddig. Az Egyesült Államok elnöke a minap egy "Amerika Fronvtonalban Dolgozó Doktorai" (America's Frontline Doctors, AFD) nevű szervezet videóját osztotta meg. Hát miért ne osztott volna meg egy olyan videót, amiben fehér köpenybe öltözött emberek arról papolnak az amerikai Legfelsőbb Bíróság lépcsőjén állva, hogy "nem kell maszkot viselni", mert a covidra "van gyógymód". Hogy aztán gyógymódként azt a hidroxiklorokint propagálják, aminek maga Donald Trump is lelkes híve, és amiről az elmúlt hetekben kutatások sora bizonyította, hogy jobb esetben is csak hatástalan.

Az AFD videóját pár órán belül a Twitter, a Facebook és a Youtube is törölte, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy addigra ne jusson el tízmilliókhoz, és ne reposztolja Trump mellett fia, ifjabb Donald is, akinek ezért a Twitter fél napra korlátozta is a hozzáférését saját fiókjához. Trumpot ezúttal nem érte retorzió, ő csak úgy járt, hogy a posztjaiban is törlődött a reposztolt videó.

A videó - és az ADF - egyik főszereplője a houstoni gyermekorvos/lelkipásztor, Stella Immanuel. Ha lenne bárki az elnök környezetében, aki ellenőrzi a Trumphoz eljutó információkat, mielőtt az elnök továbbterjesztené azokat, nem kellett volna megszakadnia a munkában, hogy óvatosságra intő jeleket fedezzen fel. Immanuel ugyanis (időközben törölt, így már csak archiváltan létező) saját weboldalán büszkén közli azokat a példabeszédeit, amelyekben megfejti pár valódi betegség általa vélt okát. Előadásai alapján a nők cisztás, daganatos megbetegedései, illetve a férfiak erekciós zavarai is ugyanarra az okra vezethetők vissza:

a betegségben szenvedők az álomvilágban démonokkal és boszorkányokkal kúrtak.

Ez az álmodott démonszex betegíti meg őket, a ciszták, miómák a démonsperma lerakódásai. De vajon honnan lehet tudni, hogy valaki az álomvilágban démonokkal szexszel? Immanuel szerencsére ehhez is hasznos útmutatót nyújt: hát abból, hogy ha valakinek szexuális álma volt valakiről, akit ismernek. Vagy ha kanosan ébrednek. Vagy ha a valódi házastársukkal már nem szexelnek. Vagy ha pénzt veszítenek. Vagy ha csak úgy általában valamilyen nehézséggel szembesülnek. Ha kis szerencséjük van, akkor démonok helyett egy valós személy asztráltestével dugnak az álomvilágban, bár ez alig jobb valamivel, mert akkor démonkúrás helyett boszorkányszexben volt részük.

Márpedig a boszorkányoktól is óvakodni kell, mert Immanuel szerint a boszorkányok - ki mással! - az illuminátusokkal összefogva az abortusz, a melegházasság és a gyerekjátékok segítségével akarják meghódítani a világot. Hogy miért, az rejtély, mert Immanuel szerint a világot amúgy is már alakváltó gyíkemberek uralják.

Ezek után nem csoda, hogy Immanuelék videóját azonnal felkapták Trump legelvakultabb rajongói. Trump reposztja biztos szerepet játszott benne, hogy az ún. QAnon-hívők egyből felkapták. Persze ők már eleve azt képzelik, hogy Donald Trump éppen élethalál harcot vív a gyíkember-háttérhatalommal, melyek tagjai - a demokrata párt és a Trumppal nem szimpatizáló republikánusok - egy washingtoni pizzériából rabolják el a gyerekeket, hogy szexuálisan abuzálják ésvagy megegyék őket.

Hogy ez a közeg mekkora, és milyen aktív, azt jelzi, hogy az AFD videóját hiába távolította el órákon belül az összes nagy közösségi oldal, és hiába törölte az AFD weboldalát a tárhelyszolgáltatója, addigra már csak a Facebookon volt olyan poszt, amin már 16 millió megtekintés volt. A jelenségen fennakadt amerikai sajtó ezt a május nagy pandémiás kamuvideója, a Plandemic elérésével vetette össze, amit csak egy hét után töröltek a közösségi médiából, ám annyi idő alatt is csak úgy 8 millió emberhez jutott el.

Immanuel maga - aki amúgy még a Twitteren is kiírta a neve mögé, hogy MD, vagyis hogy orvosdoktor - nem vette túl jól, hogy törölték a videóit és a Facebook a profilját is. A Twitteren üzente, hogy amennyiben a Facebook nem állítja vissza azonnal az oldalát, "a számítógépeik elkezdenek összeomlani", mert "nem vagytok nagyobbak Istennél, ezt megígérhetem. Ha nem állítják vissza az oldalamat, a Facebook Jézus nevében összeomlik".

Immanuellel szemben Trumpot nem rendítette meg a videók törlése. "Valami okból az internet azt akarta, hogy vegyék le, ők meg levették. Gondolom a Twitter levette, és úgy gondolom a Facebook is levette. Nem tudom miért, szerintem ők nagyon nagyrabecsült doktorok" - írta, és "lenyűgözőnek" nevezte a nőt, aki a hidroxiklorokint dicsőítette. Ez a leírás a videóban szereplő orvosok, oltásellenes aktivisták és ügyvédek közül Immanuelre illik, ő az, aki nő és a hidroxiklorokint dicsőítette.