Piacra dobták a rántottcsirkeszagú, illatosított KFC-s csirkecombbal díszített Crocsot

Nem közepesen vicces számítógépes grafika, hanem a nagyon is veszélyes valóság: a KFC és a Crocs együttműködésében valós termékként árulni kezdik az olajszagú, rántott csirkés papucsot.

Pont most? Miről akarják ezzel terelni a figyelmet?



A hatvan dollárért kapható papucsot az étteremlánc színein és logóján kívül rántott combok díszítik, de nemcsak kétdimenziós díszítés formájában. A papucshoz ugyanis kapható lesz hozzávaló rápattintható dísz is, egy gondosan bepanírozott és kisütött 3D-s comb formájában, amit bónuszként rántottcsirke-szaggal itattak át. Vagyis amit a fenti képen látsz, az nem a fotózás kedvéért rárakott kellék, hanem a papucs része.

A dolognak volt némi előjele, a februári New York-i Divathéten ugyanis a Me Love Me A Lot (MLMA) nevű koreai művész egy ilyen díszítésű, ráadásul platformcipősített verziót mutatott be, amivel egy reklámban is szerepelt. Ebben:



De még ez sem vetítette előre, hogy ebből a több érzéket egyszerre támadó, sőt terrorizáló, provokatív tárgyból termék legyen.