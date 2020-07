Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Néhány nappal súlyos balesete után meghalt Borsos Olivér teniszező, sportpszichológus - jelentette be Facebook-oldalán a Magyar Tenisz Szövetség.

A 29 éves férfi Rogán-Gaál Cecília és Szendrei Dániel teniszedző esküvőjén vett részt pénteken Tihanyban. Itt, a lakodalom után történt a balesete.

„Egy kiváló teniszező és szakember távozott közülünk. Olivér mindig korosztálya élvonalába tartozott, a korosztályos válogatott keretének is tagja volt, majd ezen tudását is kamatoztatva dolgozott edzőként és pszichológusként a legjobb hazai játékosok mellett” - írja róla a tenisz szövetség. (via 24.hu)