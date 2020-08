A Microsoft felfüggesztette a tárgyalásokat a TikTok amerikai részlegének felvásárlásáról

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Egészen különösen alakul a TikTok története. A kínai közösségimédiás alkalmazást egy ideje nemzetbiztonsági kockázatként jellemzik az Egyesült Államokban - egy pár órára az Amazon is betiltotta használatát a cég dolgozóinak egy villámgyorsan visszavont igazgatói utasításban. Ezeket főleg arra alapozzák, hogy a cég kínai tulajdonosai amerikai felhasználók személyes adataihoz férhetnek hozzá.

Ezt a problémát lényegében megoldaná, ha a cég amerikai ága amerikai tulajdonba kerülne. Ez pedig nem is elképzelhetetlen, mi több, nagyon is valószínűnek tűnt, miután a Microsoft előrehaladott tárgyalásokat folytatott a TikTok tulajdonosával, a Bytedance-szel. A deal során a Microsoft a 80 millió felhasználóval bíró amerikai üzletágát vásárolta volna meg a cégnek, vagyis ezeknek a felhasználóknak az adatait is a közösségimédiapiacon alaposan lemaradt Microsoft kezelhette volna. Hogy mindez mennyi pénzébe került volna a Microsoftnak, azt nem tudjuk, mindenesetre a TikTok amerikai részlegét önmagában 15-30 milliárd dollárra becsli a piac.

Ám a Microsoft a hétvégén felfüggesztette a tárgyalásokat a Bytedance-szel, ami azután nem is meglepő, hogy Donald Trump még pénteken azzal fenyegetőzött, hogy betiltja a TikTokot. ami a jelen helyzetben nem tűnik túl logikusnak - a BBC cikke szerint a Bytedance-nél arra gyanakodnak, hogy Trump ezzel valójában csak le akarja törni az árat, vagyis kvázi a Microsoft érdekében fenyegetőzik. Hogy mennyire fura a helyzet, azt talán a Facebook volt biztonsági igazgatója, Alex Stamos foglalta össze a legjobban. "Ez egyre bizarrabb. Egy száz százalékos eladás egy amerikai cégnek két hete még radikális megoldásnak tűnt volna, de végsp soron minden adatvédelmi aggályra megoldást jelent. Ha a Fehér Ház megöli ezt, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azt nem nemzetbiztonsági okból teszi" - írta a Twitteren.