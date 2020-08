Kiskorú lányokat futtató bandát fogtak el a rendőrök

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Gyermekprostitúció, kábítószerkereskedelem, kitartottság és gyerekpornográfia gyanújával vettek őrizetbe öt embert a budapesti rendőrök. A BRFK nyomozói egy életveszélyt okozó testi sértés ügyében nyomozva jutottak olyan információkhoz, hogy az ügy egyik érintettje, egy 19 éves férfi fiatalkorú lányok futtatásából él.

A nyomozók szerint a 19 éves B. Alex, illetve 22 éves bátyja, Attila, illetve 20 éves barátjuk, L. Tamás 2017 októbere óta kiskorú lányokat futtattak Budapest belvárosában. A nyomozók szerint a lányokat kábítószerkereskedelemre is használták, ők voltak a futárok.

A nyomozók szerint a banda vezetője B. Alex volt, ebben segítője volt S. Eszmeralda, aki szintén lányokat szervezett be, és aki olykor maga is aktív szerepet vállalt a szexuális tevékenységben. A nyomozók rajtuk kívül még B. Mariannát is megvádolták kábítószerkereskedelemmel.

Az öt gyanúsítottat július 30-án reggel fogták el. B. Alexet háromrendbeli gyermekprostitúcióval, egyrendbeli gyermekpornográfiával, kétrendbeli kitartottsággal, illetve kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják. Bátyját, Attilát egyrendbeli kitartottsággal és prostitúció elősegítésével, valamint kábítószerkereskedelemmel. L. Tamást prostitúció elősegítésével és kitartottsággal, S. Eszmeraldát prostitúció elősegítésével és kábítószerkereskedelemmel, B. Mariannát kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják.

A rendőrség mind az ötük előzetes letartóztatását kezdeményezte, de a bíróság ezt csak a testvérpár esetén rendelte el, a többieknél bűnügyi felügyeletet rendelt el. (Via Police.hu)