A politikusokat is számon kérte dühös gyászjelentésében a texasi David Nagy felesége



Hatalmas sebességgel terjed az amerikai oldalakon egy gyászjelentés, melyet egy texasi férfi, a minden bizonnyal magyar származású Nagy W. David halála után adott közre a felesége. A férfi koronavírusban halt meg, és felesége szerint Nagy annak ellenére fertőződött meg, hogy megtettek mindent, hogy ne kapják el a betegséget, de a republikánus politikusok, illetve önző emberek miatt nem tudták elkerülni a járványt.

A gyászjelentést író Stacey Nagy szerint 79 éves férje halála miatt szégyellnie kell magát mindenkinek, aki önző érdekek miatt nem hajlandó maszkot hordani. De a gyászoló feleség külön is kiemelte Donald Trump amerikai elnököt, illetve Greg Abbotot, Texas republikánus kormányzóját, akik szerinte szintén hozzájárultak a vírus terjedéséhez.

A férfi július 22-én halt meg, de gyászjelentése most kezdett terjedni az interneten. Mint felesége a Buzzfeed-nek elmondta, Nagy több olyan betegségben is szenvedett, melyek veszélyeztetetté tették, ezért amikor terjedni kezdett a járvány, igyekeztek minden létező előírást betartani. De arra nem számítottak, hogy a járványügyi védekezés hamarosan egy politikai kérdés lesz, és sokan éppen ezért nem fogják betartani az alapvető egészségügyi előírásokat sem.

Stacey Nagy beszélt arról is, hogy 20 éve voltak együtt, és most a szomorúság mellett dühöt is érez, mivel ha az emberek betartották volna az előírásokat, férjének nem kellett volna meghalnia. Erről írt gyászjelentésében is, ami a Jefferson Jimplecute helyi lapban jelent meg július 30-án.

A gyászjelentésből kiderül, hogy Nagy már az Egyesült Államokban született, 1940-ben, élete nagy részét Kaliforniában töltötte, nyugdíjas éveiben költözött Texasba. A rövid életrajzi összefoglaló után az utolsó három bekezdésben a szöveg gyászjelentésekhez képest szokatlanul nyersen mondja ki, hogy David családtagjai szerint a férfi halála szükségtelen volt, és szerintük mind a férfi, mind sok ártatlan ember haláláról Trump, Abbott és azok a politikusok tehetnek, akik nem vették komolyan a járványt, és jobban foglalkoztatta őket a saját népszerűségük alakulása, mint az emberek élete.

De emellett vádolják a családtagok azokat az nemtörődöm, önző embereket, akik nem voltak hajlandóak betartani az egészségügyi szakemberek ajánlásait, mert azt gondolták, hogy 'joguk', hogy ne hordjanak maszkot, fontosabb annál, minthogy ezzel ártatlan embereket ölnek meg.

David Nagy márciusban esett el, ekkor került kórházba, majd felépülésre egy otthonba került a felesége elmondása szerint. Már épp hazakészült, amikor beütött a járvány, és kezdetben azt gondolták, hogy nagyobb biztonságban lesz az otthonban. A férfi júliusban betegedett meg, ekkor vitték kórházba, ahol kiderült, hogy koronavírusos. Hiába próbálkoztak különféle terápiákkal, a férfi állapota folyamatosan romlott, július 22-én pedig meghalt. Mint Stacey Nagy fogalmazott, rendkívül dühíti, hogy ennek nem kellett volna így történnie, ha az emberek rendesen viselték volna a maszkot, akkor kevésbé terjedt volna a járvány az államban.

A nő hétfőn tudta meg, hogy a gyászjelentése virálissá vált, mint mondta, ez nagyon meglepte. Mint mondta, azt nem tudta előre megmondani, hogy a helyi közösség mit fog hozzá szólni, de nem érdekelte, ha esetleg nem tetszik nekik, mivel világosan meg akarta üzenni, hogy aki nem hord maszkot, az megölhet másokat, és nem csak Davidről van szó, hanem sok más ember életéről is.

A lapnak elmondta azt is, hogy ugyan férje nem volt Trump támogatója, de nem szerette, amikor felesége a kormányt szidta vagy sokat foglalkozott a politikával. Ugyanakkor szerinte most büszke lenne rá, amiért így kiállt másokért.