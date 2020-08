A BBC magyarországi tudósítója szerint 1987-ben a pártlapban írtak róla úgy, mint most a Magyar Nemzetben

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

„Miről beszél Nick Thorpe, a BBC »objektív« és »független« tudósítója” címen közölt írást a magyar jobboldal meghatározó gondolkodója, Fricz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója a Magyar Nemzetben. Fricz Thorpe egy még július 24-én megjelent 120 szavas kommentárját kifogásolta a kormány szoros ellenőrzése alatt működő napilapban.

Nick Thorpe, a BBC tudósítója egy 2018 májusi kormányellenes tüntetésen, munka közben. Fotó: botost/444.hu

Thorpe-nak, aki 1986 óta tudósít Magyarországról a BBC-nek, szemet is szúrt ez a hasonlóság. A Válaszonline heti podcastjában csütörtökön azt nyilatkozta, hogy „legutoljára, ha jól emlékszem, 1987. február 3-án, a Népszabadságban volt egy hasonló cikk, ami a »BBC szorgalmas riportere« elleni támadás volt, mert tudósítani mertem az írószövetség találkozóiról”.

„Úgy érzem, ez nem egy normális ország. Sokan, főleg a kormányoldalon, úgy csinálnak, mintha az lenne, de sajnos nincs minden rendben” – mondta Thorpe a Válasznak. Mint mondta, „soha nem tapasztaltam a társadalomban annyi utálatot, mint most”, szerinte valami nem működik a magyarok közt, ő pedig erről próbál írni. „Nem kell ahhoz BBC-elemzőnek lenni, hogy lássuk, a kormánypárt stílusa egyre radikálisabb” – mondta.

Thorpe a beszélgetésben azt is próbálta elmagyarázni az erre nem igazán fogákony kormányembereknek, hogy miből is áll egy újságíró munkája. Thorpe-ot – ahogy akkor az Indexet is – 2006-ban a fideszesek magukhoz közel állónak, barátságos újságírónak nézték csupán azért, mert beszámolt a rendőri attrocitásokról. „Ha a kormányoldal vagy a médiája nem akarja elhinni, hogy a BBC miért nem olyan kedves, mint volt velük 2006-ban, az nem az én problémám, hanem az övék, mert nem értik, mi az, ha valaki újságíróként próbál viselkedni, és nem a hatalmat szolgálja” - mondta Thorpe, aki július 24-i elemzésében egyébként azt akarta elmagyarázni, hogy „gyakran úgy érzem, nincs itt igazi demokrácia, mert játszanak: nemcsak a kormánypártok, hanem az ellenzékiek is. Színjáték van, igazi demokrácia nincs, a Fidesz »egypártrendszere« pedig egyre erősebb”.