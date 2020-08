Fullajtár Andrea csak a diákjai miatt nem hagyja el rögtön a Színház és Filmművészeti Egyetemet

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Fullajtár Andrea 2015. március 15-én a Százezren az internetadó ellen, illetve a 60 ezren a Magánnyugdíjunkért Facebook-csoportok demonstrációján. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákjai ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül, nyilatkozta a Pesti Hírlapnak Fullajtár Andrea, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója, a Katona József Színház színésze. Ő oktatótársaihoz és diákjaihoz hasonlóan csak az újságból értesült arról, hogy új kuratóriuma van az alapítványi tulajdonba adott Egyetemnek.

Fullajtár szerint nem Zsámbéki Gábor az egyetlen távozó, lesznek még mások is, de ő még marad, hogy tanítsa azokat a diákok, "akiket mi vettünk fel". "Nekem személy szerint ez az egyetlen indokom, hogy én még bemegyek az egyetem épületébe" - mondta.

A színművész szerint az, hogy Vidnyánszky Attila, az egyetem új vezetője nem egyeztet sem a diákokkal, sem a tanári karral, "a vitakultúra teljes hiányát mutatja [...] erőpolitika van". Szerinte most már az is világos, hogy "ez nem reform, ennek semmi köze nincs a jobbító szándékhoz". Diákjainak pedig húszévesen az lesz az alapélményük, hogy "nem számít ha tiltakoznak, ha próbálnak vitát generálni, vagy leülni egy asztalhoz azokkal, akik döntést hoznak a fejük felett", vagyis az, hogy "nem demokráciában élünk". (Via HVG)