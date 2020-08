Két napos éhségsztrájkba kezd a Jobbik parlamenti képviselője

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Élőben közvetített éhségsztrájkba kezdett Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik parlamenti képviselője egy siófoki építkezés elleni tiltakozásul. Két napig fog koplalni, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az új épület szerinte veszélyeztetné a balatoni viharjelzés pontosságát, így az emberéletet.

Potocskáné Facebook-videóban jelentette be, hogy éhségsztrájkkal tiltakozik az apartmanház építése ellen. Azt mondta, hogy a törvény szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat obszervatóriumainak hatvan méteres körzetében nem lehet építkezni, a helyi kormányhivatal mégis engedélyt adott az ötszintes apartmanházra.

Az építési engedély kiadását 2015-ben a bíróság is engedélyezte, pedig a szakértők már akkor is elmondták, hogy az épület zavarhatja a meteorológiai megfigyelések, ezáltal az előrejelzés pontosságát. Potocskáné abban bízik, hogy a kormány megakadályozza az építkezést, bár korábban Nagy István agrárminisztertől azt a választ kapta, hogy pont az ilyen ügyekben tehetetlen a kormány, "nem rendelkezik feladat- és hatáskörrel az ilyen jogi problémák eldöntésére". (Via ATV)