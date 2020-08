Olaszországba is megérkezett a második hullám

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

552 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában Olaszországban, ahol június közepe óta nem tapasztaltak ilyen mértékű növekedést a fertőzöttek számában. A második hullám Venetó tartományt sújtja a leginkább, itt egy nap alatt 183 új beteget azonosítotak.

Veneto már a járvány kirobbanásakor gócpont volt, ám itt azonnal nagyon szigorú intézkedéseket hoztak, és tömeges teszteléssel kutatták fel a fertőzötteket, így a szomszédos tartományokhoz képest kifejezetten sikeresen védekeztek a járvány ellen.

A tartomány egyik nagyvárosában, Padovában 24 gimnazista fertőzöttet találtak. Ők a sikeres érettségi vizsgájukat Horvátországban ünnepelték, ahonnan fertőzötten tértek haza.

Az olasz egészségügyi hatóságok az augusztusi turisztikai szezonban a fertőzés erejének növekedésével számoltak. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 13 ezret, kórházban továbbra is kevesebb mint nyolcszázan vannak, intenzív osztályon 42 embert kezelnek. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 249 ezret. (Via MTI)