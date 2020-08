Természetesen az alapcsomag része és szabadon fogható lesz a legújabb kormánytévé

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Ha bárkiben kételyek lettek volna affelől, hogy vajon elérhető lesz-e bárkinek bárhol a legeslegújabb kormánytévé, az Indexet birtokló alapítványt tulajdonló céget tulajdonló Vaszily Miklós és a Pesti Srácok című kormányzati revolverújság közös vállalkozása, a Pesti tévé, az most megnyugodhat. Szíves tájékoztatásuk szerint a csatorna természetesen az alapcsomag részeként lesz elérhető a kábelszolgáltatóknál, mi több, szabadon fogható is lesz, így, mint írták, "akár egy olcsó, digitális antenna" is elég lesz a vételéhez annak, aki feltétlenül erre vágyik. (Via HVG)