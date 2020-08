Nesze nektek Jaja Ding Dong!

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A poszt-posztmodern triplacsavar, félre-argumentált realitás, a virtuálisból képződött valódi valóság: Daði Freyr izlandi popzenész, a 2020-as Eurovíziós dalfesztivál résztvevője (elméletileg, mert a verseny márciusban kellett volna esedékes, de a járvány miatt elhalasztották) előadja az Eurovision című, közepesen bárgyú Will Ferrell-komédia álizlandi álslágerét, a Jaja Ding Dongot.

Aki nem látta volna az egyáltalán nem kihagyhatatlan Netflix-vígjátékot (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga): egy fiktív izlandi popduó (Will Ferrel és Rachel McAdams) kalandjait mutatja be a 2020-as Eurovízión. Ferrell – aki nemcsak főszereplője, de procucere és forgatókönyvírója is a filmnek – egyébként hosszas előtanulmányokat folytatott korábbi fesztiválokon, és meg is egyezett az Eurovízióval, hogy a versennyel egyidőben hozza ki filmjét. (Aztán ebből a koronavírus miatt nem lett semmi.)

Nos, a vígjáték legmarandóbb poénja éppen a Jaja Ding Dong című sláger, amelyet a falusi közönség rendszeresen követel a főszereplő duótól. A szám hangzása és dallamvilága inkább egy dél-német mulatós schlagert idéz, dehát Ferrelléknek Los Angelesből nem látszik (hallatszik) tisztán a különbség az egyébként meglehetősen kifinomult izlandi popszcéna és az Oktoberfest között.

Daði Freyr a valódi Eurovision valódi izlandi résztvevője pedig megelégelte, hogy állandóan a Jaja Ding Dongot követelik rajta a magukat roppant viccesnek gondoló amerikai trollok Twitteren, fogta magát, és eljátszotta, ha nem is túl lelkesen. Viszont ez lesz a legnagyobb nézettségű videója, az zicher. (via Mashable)