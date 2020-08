A legtöbb egyetem megtartja a gólyatáborokat

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatáborát - közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke hétfőn a Kossuth rádióban.

Az ELTE gólyatábora Bükkszéken 2015. augusztus 28-án Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Budai Marcell elmondta, a táborokat a járványügyi szabályok betartásával rendezik, vagyis figyelnek a maszkhasználatra, a távolságtartásra, és csak ötszáz résztvevősnél kisebb táborok jöhetnek szóba. Ugyanakkor több helyen is rövidítették az együttlét időtartamát, és a programokon is módosítottak, hogy a fizikai kontaktusok számát csökkentsék. Elmondta azt is, koronavírus-tesztet valószínűleg nem kérnek majd, de a legtöbb tábor előtt lesz majd testhőmérséklet-mérés. (MTI)