220 ezer brit munkahely szűnt meg a járvány kezdete óta

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Idén április és június között 220 ezer munkahely szűnt meg Nagy-Britanniában. 2009 május-júliusa óta nem vesztette el ennyi brit a munkáját egy negyedév alatt, írja a BBC.

A járvány miatt rengeteg álláshely szűnt meg a kereskedelemben. Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint elsősorban a legfiatalabb és a legidősebb, illetve a kétkezi munkavállalók munkahelyei szüntek meg a legnagyobb arányban a koronavírusjárványt kísérő gazdasági válság hatására.

A foglalkoztatás ilyen mértékű csökkenése a munkanélküliségi statisztikában egyelőre nem jelenik meg, hála a brit kormány azon intézkedésének, hogy fizeti a járvány miatt megszűnő állásokban dolgozók továbbfoglalkoztatását. De ez se tarthat örökké, ezért hamarosan a munkanélküliség is növekedésnek indulhat, pláne, hogy most olyan munkahelyek szüntek meg, amiket talán nem is éri meg pótolni. Márpedig az idős munkavállalóknak és a kétkezi munkásoknak van a legkisebb esélyük más állásban elhelyezkedni munkahelyük elvesztése után, írja a BBC.