Családtagjait nevezte ki miniszternek a srí lankai elnök

Megalakult szerdán az új Srí Lanka-i kormány, a 26 tagú kabinetjében pedig helyet kapott Gotabaja Radzsapaksza elnök komplett famíliája is - írja az MTI.

Az elnök bátyja, Mahinda Radzsapaksza a kormány munkájának koordinálása mellett a pénzügyi, városfejlesztési és buddhista ügyekért felelős minisztériumot is vezeti majd. Az elnök másik fivérét, Csamal Radzsapakszát pedig a vízügyi minisztérium élére nevezték ki. Az elnök unokaöccse, Namal Radzsapaksza az ifjúsági és sportminisztériumot kapta meg.

Gotabaja Radzspaksza elnök az új srí lankai kormány beiktató ceremóniáján egy colombói buddhista templomban Fotó: LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP

Radzsapakszáék választási tömbje, a Népi Front Koalíció a múlt héten kétharmados többséget szerzett a Srí Lanka-i parlamenti választásokon, így a 225 parlamenti helyből 146-ot tudhat magáénak. Mivel szövetségesei legalább öt további mandátumot szereztek, a kormánypártnak meglesz a kétharmados többsége, bebiztosítva a tavaly novemberben megválasztott Gotabaja Radzsapaksza elnök hatalmát is.

A kormányzó párt így véghez viheti a tervezett alkotmánymódosítást is, amellyel kiszélesítenék az államfői jogköröket, és megszűnne az a korlátozás is, amely szabályozza, hogy egy ember hány ciklusban töltheti be az elnöki tisztséget.