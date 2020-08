Három évre több mint 10 milliárd forintot fizet ki az MTVA a Forma-1-ért

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A G7 ír arról, hogy története valószínűleg második legnagyobb összegű szerződését kötötte az állami média a Hungaroring Sport Zrt.-vel. Az MTVA ugyanis 36 millió dollárt, azaz mostani árfolyamon közel 10,6 milliárd forintot fizet ki azért, hogy 2020 és 2022 között közvetíthesse a Forma-1-es futamokat és hogy biztosítottak legyenek a hazai versenyek közvetítésének gyártási feltételei.

Mint a lap írja, a megállapodás elvben januárban lépett életbe, de feltehetően csak márciusban került be a nagyobb összegű szerződéseket összegző dokumentumba. Az MTVA egy teljesen kereshetetlen és átláthatatlan dokumentumban teszi közzé a szerződésekkel kapcsolatos információkat, és a folyamatosan frissülő, most már több mint 160 oldalas dokumentum most frissült a márciusi információkkal.

A szerződésekből az is kiderül, hogy sokat drágult a Forma-1 közvetítési joga: a 2017 és 2019 közötti időszakra a közvetítésekért 4,9, a gyártásért 3 milliárd forintot fizetett az MTVA. A drágulást a lap szerint részben a forint gyengülése is magyarázza, hiszen ezeket a szerződéseket dollárban kötik, de még enélkül is jelentős a drágulás, hiszen akkor dollárban is csak (!) 29,5 millió volt a végső ár.

A lap hozzáteszi, hogy ennél csak a magyar fociért fizetett többet az MTVA: a 2012 és 2016 közötti idények közvetítési jogáért 13,5, a következő öt szezonért pedig már közel 19 milliárdot fizettek ki az MLSZ-nek.