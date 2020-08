Találtak egy fertőzöttet Új-Zélandon, majdnem kétmillió embernek kell otthon maradnia

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Még vizsgálják, hol kaphatta el a koronavírus-fertőzést az új-zélandi férfi, akit egy aucklandi hűtőház dolgozójaként akadt fenn a tesztelésen. Az eset azért meglepő, mert a helyi egészségügyi szakértők 102 napja nem látták jelét helyben terjedő fertőzésnek, az illető pedig nem járt külföldön.

Kiderült az is, hogy a fertőzött férfi családjából ketten is megfordultak a Rotorua nevű turistaközpontban, miközben tüneteik voltak, egy harmadik rokon pedig bement a munkahelyére, szintén tünetekkel. Három kollégája azóta fertőzésgyanús tüneteket mutat, a céget le is állították, és megkezdték a tesztelést.

A hír hallatán sokan bevásárolni indultak, például ebbe az "Új világ" nevű szupermarketbe Fotó: DAVID ROWLAND/AFP

Jacinda Ardern miniszterelnök ezek után a járványügyi korlátozások szigorításáról döntött. Szerda déltől 1,7 millió aucklandi ember csak nagyon indokolt esetben hagyhatja el az otthonát. A tervek szerint péntekig lesznek érvényben az új szabályok. A Reuters azt írja, a rendőrség arra is felkészült, hogy lassítsa a forgalmat Auckland hátárban, ezzel is megelőzve, hogy tömegek hagyják el a várost az intézkedés hatályba lépéséig.

Elhalasztották a parlament ülését is, aminek fontos szerepe lenne a választási kampányidőszak megnyitásában. A tervek szerint az új-zélandiak szeptember 19-én szavaznak, de november 21-ig akár el is halaszthatják a választást. A legnagyobb ellenzéki párt már javasolta is a halasztást.