A krónikus fáradtság és a poszttraumás stressz is megjelenhet azoknál, akik kigyógyultak a koronavírusból

A koronavírusból felgyógyultak között sokaknál megfigyeltek krónikus fáradtság és poszttraumás stressz szindrómát - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa kedd este az állami tévében. Hozzátette, hogy az új fajta koronavírusnál

a gyógyultak 20-25 százalékánál alakult ki krónikus fáradtság szindróma. Korábban két hasonló koronavírus-fertőzés volt a világon: a SARS és a MERS. A SARS-ból kigyógyult betegek nagy részénél nagyjából 3 év kellett, hogy a krónikus fáradtság szindrómából is kigyógyuljanak.

A mostani, új típusú koronavírusnál a kórházban,

az intenzív osztályon kezelt betegek 10 százalékánál poszttraumás stressz szindróma is kialakult. Ezt a magyar gyógyult betegeknél is megfigyelték. Szlávik János kitért arra is, hogy a maszkhasználat elhanyagolása inkább a fiatalokra jellemző. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy nem is ők vannak veszélyben, hanem azok, akiket megfertőzhetnek.

A főorvos szerint csökken a fegyelem, de azért sokan látják, hogy ezt a betegséget egyelőre csak maszkhasználattal, fertőtlenítéssel, távolságtartással, a karanténszabályok betartásával lehet megakadályozni. (via MTI)