Franciaországban a munkahelyeken is kötelező lesz a maszkviselés

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Szeptembertől kötelező lesz az orrot és a szájat elfedő maszk viselete a munkahelyeken Franciaországban, jelentette be az egyik legnagyobb francia szakszervezet vezetője kedden. Yves Veyrier, a Force Ouvriere nevű szakszervezet vezetője szerint a maszkokat csak akkor kell viselni, ha többen tartózkodnak egy légtérben. Elmondta azt is, hogy a francia munkaügyi minisztérium döntése értelmében a maszkokat a munkáltatóknak kell megvennie. Ugyanakkor az otthoni munkavégézés továbbra is ajánlott opció maradt.

Francia kutatások azt mutatják, hogy május 9-e és augusztus 11-e közt felderített vírusgócok legalább negyede munkahelyeken alakult ki. Ugyanakkor külön szabályokat kell kidolgozni az olyan speciális helyszínekre, mint a hűtőházak, ahol a maszkviselés nem praktikus, mert megfagyhat. Franciaországban a maszkviselés eddig is kötelező volt a tömegközlekedésen, a boltokban, a múzeumokban és a zsúfolt kültéri helyszíneken is.

A francia közegészségügyi hatóság (DGS) adatai szerint a vírus elsősorban a fiatal felnőttek körében terjed, elsősorban az olyan nagyvárosokban, mint Párizs és Marseille. A héten ebben a két városban bővítették azoknak a helyeknek a számát, ahol kötelező a maszkviselés, a kormány pedig rohamrendőröket küldött Marseille-be és a környékére, hogy megakadályozzák a tiltakozásokat.

Franciaországban erőteljesen emelkedett a fertőzöttek száma az elmúlt napokban. A csaknem 67 millió lakosú országban eddig több mint 256 ezer fertőzöttet regisztráltak, a vírus okozta Covid-19 betegségbe mintegy 30 ezren haltak bele. (Reuters/MTI)