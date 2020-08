A vízvezeték felrobbantásával fenyegette meg egy férfi a vizét lopó unokahúgát

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Vízvezeték felrobbantásával fenyegette meg unokahúgát egy férfi, mert megromlott a viszonyuk, a nő pedig lopta a vizét. A Csongrád-Csanád megyei Főügyészség vádat emelt a férfi ellen, olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a vádlott férfi és rokonai két szomszédos ingatlanban éltek egy Hódmezővásárhely melletti településen, és a rokonok jogtalanul lopták a vizet a férfi vízvezetékéből. 2019 nyarán azonban megromlott a viszony a férfi és a szomszédban lakó unokahúga között, ezért sms-ben többször is arra utasította a nőt, hogy szüntesse meg a két ingatlan közötti vízvezeték leágazást.

A nő azonban nem tett eleget a kérésnek, ezért a férfi ásni kezdett, hogy megtalálja az elágazást. Februárra sikerült is neki, és ekkor egy újabb üzenetet küldött az unokahúgának, amiben azt írta, hogy talált egy csövet, amely tőle vezet valahová és abba gázt fog vezetni, hogy meggyújtsa és felrobbantsa ezzel kiderítve, hogy hol a cső vége. Az unokahúga komolyan vette a fenyegetést, és értesítette a rendőrséget. A kiérkező rendőrök azt látták, hogy a férfi éppen egy gázkeveréket tartalmazó flakonnal és egy ronggyal a kezében tart a kiásott vízvezetékhez és a rendőröknek is azt hangoztatta, hogy neki joga van ahhoz, hogy a vezetékbe gázt vezetve azt felrobbantsa azt. Közölte azt is a rendőrökkel a férfi, hogy inkább börtönbe megy, de véghez viszi amit eltervezett. Mivel többszöri felszólításra sem hagyta abba cselekményét, és a fenyegető kijelentéseit is ismételgette, ezért a rendőrök előállították.

Az eljárás során megállapították, hogy a vádlottól lefoglalt gázkeveréket tartalmazó flakonnal a szomszédos ingatlanban, vagy az ott tartózkodók testi épségében kárt okozni nem tudott volna. A kiásott gödörben levő vízvezetékbe olyan mennyiségű gázkeveréket nem tudott volna bejuttatni, amellyel robbanást okozhatott volna.



A vádlott szöveges üzenetei és a rendőrök felé tett kijelentései azonban olyan, a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényállítást tartalmaztak, amely a rendőröket arra késztette, hogy intézkedjenek az esetleges közveszéllyel járó esemény elhárításáról, mert a vádlott erre hivatkozott.

A járási ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a férfival szemben. A vádemeléskor letartóztatásban levő vádlott bűnösségéről a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.