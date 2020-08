Németországban törvénybe írnák, hogy legalább napi két órát sétáltatni kell a kutyákat

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Jókora vitát váltott ki Németországban a mezőgazdasági miniszter bejelentése, miszerint tanácsadói javaslatára törvénybe iktatná, hogy a kutyákat legalább naponta kétszer, összesen két órára el kell vinni megsétáltatni.

„A házikedvencek nem plüssállatok, figyelembe kell venni a szükségleteiket” - indokolta a döntést Julia Kloeckner. Németországban minden ötödik háztartásban tartanak kutyát, úgyhogy a népesség elég nagy százalékát érintené egy ilyen szabály.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Ennek megfelelően sokan ki is borultak rajta, a Bild című bulvárlap azonnal ostobaságként számolt be róla. A Reuters idéz egy gazdikat tömörítő civil szervezetet is, ahol nevetségesnek tartják az ötletet, hiszen az emberek többsége szerintük így is eleget sétáltatja a kutyáját. „Valószínűleg jó szándékú, de irreális ötlet ráhúzni egyetlen szabályt az összes kutyára” - mondta a VDH nevű szervezet szóvivője.

Egy kutyatréner, Anja Striegel szerint azért sem jó a javaslat, mert az állat egészségi állapotától, életkorától és fajtájától is függ, hogy mennyi mozgásra van szüksége. „Egy fiatal, fitt labrador számára egészségesebb naponta két órát sétálni, mint egy szívproblémás mopsznak” - mondta a Süddeutsche Zeitungnak.

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Németországban a német juhász és a tacskó a két legnépszerűbb kutyafajta, utánuk jönnek a labradorok, a retrieverek, a Jack Russell terrier és a mopsz.

Kérdés az is, hogyan lehetne betartatni egy ilyen szabályt. A szövetségi kormány a tartományokra bízná, de a részletekről egyelőre fogalma sincs senkinek.