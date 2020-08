Népszava: Tömegesen szereltek le egészségügyi dolgozók

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Népszava arról írt, hogy meggyengült egészségügynek kell megküzdenie a járvány következő hullámával, ugyanis tavaly május óta 122,4 ezerről 115,9 ezerre csökkent az egészségügyi alkalmazottak száma.

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet. Soós Adrianna szerint a szociális ágazatban dolgozók száma is csökkent, 13 ezer fővel, ami azért is aggasztó, mert az ő anyagi helyzetük rosszabb az egészségügyi dolgozókénál, és a központi egyszeri 500 ezer forintos jutalomból is kimaradtak.

Már korábban is nagyon kevés volt kórházakban a szakember, főleg az intenzív ellátásban kellett nagy terhelés alatt dolgozni, de most még rosszabb lehet a helyzet.

Orbán Viktor miniszterelnök megtekint egy kórházi eszközt 2020 áprilisában Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A lap szerint közrejátszhatott, hogy sok egészségügyi dolgozónak okozott 20-30 százalékos bevételcsökkenést a járvány elleni védekezés, mert a veszélyhelyzet idején átmenetileg megszűntek a megélhetésüket biztosító kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek. (Népszava)