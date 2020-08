36 új fertőzöttet regisztráltak, közel 900 koronavírusos betegről tudni az országban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A hétfő reggeli jelentés szerint az elmúlt 24 órában 36 embernél azonosították a kronavírus-fertőzést Magyarországon. Vagyis folytatódik a növekvő tendencia az aktív fertőzöttek számában (883), ami elérte a júniusi szintet. Az elhunytak száma változatlanul 613 fő.

59 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük kilencen vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törzs közleménye szerint „az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek. A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését”.