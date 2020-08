Visszavonul Trump tanácsadója, aki feltalálta az alternatív tényeket

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Távozik a Fehér Házból augusztus végén Kellyanne Conway belpolitikai tanácsadó. Conway a Twitteren családi okokra hivatkozott, jelezve, hogy a családjának - férjének és négy gyermeküknek - szeretné szentelni az idejét.

Kellyanne Conway és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

Conway volt az, aki az egyik legendás interjújában Sean Spicer kormányszóvivő hazugságát magyarázva feltalálta az alternatív tények kifejezést:

„Az elmúlt négy év semmivel se összehasonlítható áldást jelentett számomra, mint a történelem részesének a 2016-os választási éjszakán és az elnök tanácsadójaként” - hangsúlyozta Conway.



Közölte azt is, hogy jogász férje, George Conway szintén változtat eddigi munkáján. Nem részletezte azonban, hogy a férje mivel fog foglalkozni, csupán annyit jelzett, hogy nem lesz jelen sem a Twitteren, sem a Lincoln Project nevű, Trump-ellenes csoportban, amely tagjaként többször is publikált az amerikai elnököt élesen bíráló cikket. „Rengeteg mindenben nem értünk egyet, de nagyon egységesek vagyunk abban, ami a leginkább számít: a gyermekeinket illetően. Négy gyermekünk tinédzser és mindannyian olyan új tanévet kezdenek az általános és a középiskolában is, amikor legalább néhány hónapon keresztül távoktatásban részesülnek. Mint milliónyi szülő az országban tisztában vagyok vele, az 'otthonról tanuló gyerekeknek különleges figyelemre és felügyeletre van szükségük ezekben a szokatlan időkben” - írta közleményében Kellyanne Conway.

A tanácsadó - aki közvéleménykutató és politikai stratéga - hangsúlyozta, hogy a döntést teljes mértékben ő hozta. A Conway-házaspár egyik, általános iskolás lánya az utóbbi időben a Twitteren hívta fel magára a figyelmet. Vasárnap azt írta a mikroblogban, hogy elege lett a közösségi médiából, és egy időre szünetelteti. „Kérem, ne gyűlöljék a szüleimet!” - írta a Twitteren.

A most 53 éves Kellyanne Conway 2016 elején még Ted Cruz, texasi republikánus szenátort támogatta, de később a Trump-kampány egyik vezető menedzsere lett, a Fehér Házban tanácsadóként pedig, elemzők szerint, az egyik leghatékonyabb munkatárs volt. (APNews/MTI)