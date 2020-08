Bevetették a Nemzeti Gárdát Wisconsinban, ahol egy rendőr közvetlen közelről lőtt szitává egy fekete férfit

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Mivel vasárnap éjjel erőszakba torkolltak a wisconsini Kenoshában a Jacob Blake lelövése miatt kirobbant tiltakozások, az állam demokrata kormányzója, Tony Evers mozgósította a Nemzeti Gárdát. Ugyanő vasárnap éjjel, Blake lelövése után azt írta, hogy "bár még nem ismerjük az összes részletet, azt biztosan tudjuk, hogy nem ő [Blake] volt az első fekete férfi vagy személy, akit rendfenntartók lőttek, sebesítettek vagy öltek meg kegyetlenül államunkban vagy a hazánkban".

"Fenn a kezem, ne lőj!" - vált a tüntetők jelszavává a mondat még 2014-ben. Idén májusban új lendületet kaptak a rendőri erőszak és az intézményi rasszizmus elleni tiltakozások, miután egy minneapolisi rendőr 8:46 percen át térdelt egy fekete férfi, George Floyd nyakán, megfojtva őt. Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

Jacob Blake a szemtanúk szerint két vitatkozó nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek. Az esetről készült videófelvételen az látható, hogy Blake a kocsijához indul, nyomában egy rendőrrel. Miután kinyitja kocsija vezetőoldali ajtaját, és behajol, a rendőr hátulról húzni kezdi a pólóját, majd közvetlen közelről hétszer (7) hátba lövi. A jelenetet Blake három fia közvetlen közelről, a kocsiból nézhette végig.

Blake nem halt bele a sérüléseibe, jelenleg is súlyos állapotban ápolják a milwaukee-i kórházban.

Az indokolatlannak tűnő rendőri brutalitás országszerte tiltakozásokat robbantott ki. A Washington Post beszámolója szerint még New Yorkban és Washingtonban is voltak kisebb tüntetések, a közelebbi Minneapolisban, ahol májusban a rendőrök meggyilkolták George Floydot, kirobbantva ezzel az egész nyarat átívelő tiltakozásokat a rendőri erőszak és az intézményi rasszizmus ellen, százak demonstráltak.

Evers, a wisconsini kormányzó az együttérző nyilatkozaton, illetve a Nemzeti Gárda mozgósításán túl hétfőn rendeletben rendkívüli ülésre hívta össze augusztus 31-re az állam törvényhozását, hogy szavazzák meg törvényjavaslatát az erőszakosabb rendőri taktikák, például a George Floyd halálát is okozó fojtófogások alkalmazását, vagy az olyan, ún. kopogtatás nélküli házkutatásokat, mint amilyen az volt, mely során Breonna Taylorral végeztek a rendőrök Kentuckyban. A javaslata emellett kötelezővé tenné a rendőrök számára az ún. deeszkalációs képzést, vagyis azt, hogy megtanulják az ilyen és ehhez hasonló, alapvetően ártalmatlan helyzetek erőszakmentes kezelését, vagyis hogy ne lőjenek agyon embereket csak azért, mert bőrszínük alapján veszélyesnek hiszik őket.

A Nemzeti Gárdát tájékoztatása szerint a helyi hatóságok kérésére mozgósította, de csak korlátozott kapacitásban. Mint mondta, a gárdisták feladata a "kritikus infrastruktúra, a közművek és a tűzoltóságok védelme".

A rendőri erőszak ügyében a wisconsini igazságügyi minisztérium is vizsgálatot kezdett, bár a szintén demokrata, az amerikai szokásjog szerint a miniszteri és legfőbb ügyész posztot egyszerre betöltő, választott képviselő, Josh Kaul szerint hivatala csak független vizsgálatot folytat, az ügyben a hivatalos vádemelés joga a helyi körzeti ügyészt illeti meg, akivel hivatala szorosan együtt is működik. A kenoshai körzeti ügyész hivatala a Post megkeresésére egyelőre nem reagált. (Via Washington Post, The Guardian)