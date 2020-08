Teljesen sikerült felszámolni a járványos gyermekbénulás vad vírusát Afrikában

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Az egész afrikai kontinensről eltűnhet a vad poliovírus okozta megbetegedés, a járványos gyermekbénulás, melynek felszámolásáért évtizedek óta küzdenek közösen kormányok, világszervezetek és egészségügyi szervezetek.

Az utolsó megbetegedést négy évvel ezelőtt regisztrálták Nigéria északi részén, és a kérdéssel foglalkozó szakbizottság a Guardian afrikai tudósítói szerint hamarosan bejelentheti, hogy a vírus teljesen eltűnt a kontinensről.

Ez fantasztikus eredmény lenne, hiszen 1996-ban még 75 ezer gyerek bénult le a vírustól Afrika országaiban. Az elmúlt évtizedekben nagyon komoly nemzetközi egészségügyi és oltási kampány zajlott Afrikában, és volt már, amikor közelinek tűnt a cél, de akkor dzsihádista milíciák térnyerése miatt torpant meg a lendület.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A kezdeményezés mögött az 1988-ban létrehozott Global Polio Eradication Initiative állt, melyben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) töltött be központi szerepet, de számos kormány, helyi vezetők, az Unicef, az amerikai járványügyi hatóság és a Bill és Melinda Gates Alapítvány is részt vett, és kontinens-szerte több millió önkéntes segítette a munkájukat.

A WHO afrikai részlegének vezetője, Matshidiso Moeti szerint számított, hogy az elmúlt évtizedben sokat fejlődtek a különféle megfigyelőeszközök, melyekkel nyomon lehetett követni a vírus terjedését. Az egyik legnagyobb kihívást az oltásellenesség jelentette, ami egyes országokban akár az egészségügyi dolgozók elleni erőszakos támadásokig is fajulhat. Moeti szerint nagy jelentősége volt annak, hogy a betegség túlélői is sokszor csatlakoztak a vírus felszámolására induló csapatoknak, és ők is segítettek tapasztalataik átadásával meggyőzni a vonakodó embereket.

A következő nagy kihívás a vírussal kapcsolatban Moeti szerint a túlélők életkörülményeinek javítása lesz, hiszen sokan vannak, akik ugyan túlélték a betegséget, de egy életre megbénultak. Nigériában például a poliotúlélők 90 százaléka él szegénységben

A mostani bejelentés a vad vírusról szól: 16 afrikai országban jelenleg is vannak kisebb kitörések a vakcinában lévő legyengített vírus miatt, ami olyankor fordulhat elő, ha egy közösségben még nem elég magas az immunizáltság szintje. A tervek amúgy úgy szólnak, hogy amint eltűnik a vad vírus, akkor az egészségügyi szervezetek átállnak majd egy másik oltóanyagra, melyben már olyan vírusok vannak, melyek képtelenek fertőző állapotba mutálódni. Ennek részleteiről az Index írt pár éve.

Az elmúlt évtizedek küzdelmeinek hatására világszerte jelentősen visszaesett a betegség előfordulása: míg a vad vírus 1988-ban még évi 350 ezer esetet okozott, addig 2018-ban már csak 33-at regisztráltak.