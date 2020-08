Nem volt hajlandó pályára lépni a Milwaukee Bucks kosárcsapata Jacob Blake hátbalövése miatt, elmarad az NBA-forduló

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

“Elegünk van a gyilkosságokból és az igazságtalanságból”

Ezzel indokolta George Hill, a Bucks hátvédje, hogy csapata az utolsó pillanatban úgy döntött, nem lép pályára az Orlando Magic elleni rájátszásmeccsükön. Ez a két csapat ötödik összecsapása lett volna az NBA rájátszásának első körében. Milwaukee 60-70 kilométerre fekszik attól a Kenoshától, ahol egy rendőr közvetlen közelről 7-szer hátbelőtte az autójába beszállni készülő fekete, fegyvertelen Jacob Blake-et a gyerekei szeme láttára, ami miatt tüntetések és zavargások robbantak ki. A családja szerint Blake deréktól lefelé lebénult.

A Bucks sztrájkjáról értesülve az NBA lefújta a két másik szerdai playoff-meccsét is - Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder és Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers és elhalasztották a WNBA meccseit is.

Közben a baseball-ligára is átterjedt a tiltakozási hullám. Itt először a Milwaukee Brewers jelentett be, hogy nem játssza le a Cincinnati Reds elleni meccsét, majd ugyanígy döntött a Seattle Mariners, ahol az MLB-n belül a legmagasabb a fekete játékosok aránya. Elmaradt a Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants meccs is.