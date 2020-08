Anyagilag is magára hagyta az állam a gyerekes szülőket vírusügyben iskolakezdéskor

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Minden gyerekes szülő pontosan tudja, hogy a járvány lelkileg mennyire kikészítette a társaságuktól megfosztott iskolásokat és hogy mekkora a drukkolás a körükben, hogy ez a tanév élőben, az iskolákban, közösségben indulhasson el.



Ennek az esélyeit radikálisan csökkenti a magyar állam bizarr hozzáállása a teszteléshez. Mármint az, hogy sok európai országgal ellentétben nálunk nem ingyenesek az indokolt PCR-tesztek sem. Még a sulikban sem.

A nyári szünet utolsó napjaiban sokan szembesülhettek azzal a problémával, hogy az iskolájukban felmerült a fertőzés lehetősége. Mondjuk mert a nyári táborban kiderült valakiről, hogy koronavírusos. Vagy mert a családok egy része olyan országban nyaralt, ahol már hetekkel ezelőtt reális volt a fertőzésveszély.

Sok iskolában bizonytalanodtak el a szülők, gyerekek és tanárok, hogy ilyen körülmények között el lehet-e kezdeni egyáltalán az évet. Van, ahol otthoni karanténra kötelezik a gyanúba keveredetteket. Van, ahol PCR-tesztet kérnek. Teljesen érthető módon. De a PCR-tesztek 30 ezer forint körüli ára sokaknak nehezen vagy sehogy sem kifizethető.

Ahogy elindul a tanév, itt-ott még a legjobb esetben is lesznek pozitív esetek. Ha az iskola egyébként megfelelően alakította ki az oktatás napi rutinját, ilyenkor a potenciális érintettek gyors tesztelésével napokon belül kideríthető lenne, hogy elterjedt-e a vírus, és ha nem, folytatható lenne a tanítás élőben, a megfelelő óvintézkedések mellett.

Állami szerepvállalás nélkül viszont igen hamar odáig fajulhat a helyzet, hogy inkább gyorsan újra bezárják az iskolákat. Amit, ha ez elkerülhetetlen lépés, nyilván mindenki lenyel egy ilyen szituációban, akkor is, ha nagyon rosszul jön. De a helyzet az, hogy célzottan elvégzett, államilag fizetett tesztekkel az eszkalálódás talán megelőzhető lenne. Vagy ha végül nem is, mindenképpen el lehetne tolni az iskolazárás idejét.

Így azonban, hogy a magyar állam cserben hagyja a szülőket és a gyerekeket is, akár napokon belül is összeomoljon az egész. Pedig - és ezt is jól tudja minden szülő - a gyerekeknek már pár hét közösségi élet baromi sokat jelentene.