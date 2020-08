Montenegro történetében először kapott ki a nyugatbarát Djukanovics-párt, győzött a szerb- és oroszpártiak vezette ellenzék

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Milo Đukanović volt montenegrói miniszterelnök. Az ügyészség szerint Moszkvából irányított szerb puccsisták meg akarták ölni. Fotó: AFP / SAVO PRELEVIC Fotó: SAVO PRELEVIC

Hiába lett most is a legnagyobb politikai erő, a montenegrói Demokratikus Szocialista Párt (DPS) története legrosszabb eredményével elvesztette a parlamenti választásokat és ha minden a papírforma szerint alakul, ha szűk többséggel is, de az ellenzéke alkothat koalíciót.



Az ellenzéki koalíció vezető ereje a főleg szerb származásúakat és szerb ortodox vallásúakat tömörítő Demokratikus Front.

Montenegrót 1991 óta kormányozta a DPS, illetve a párt vezetője, az önálló Montenegro atyja, Milo Djukanovics. Utóbbi néha miniszterelnökként, néha - mint épp most is - elnökként. Az ő irányítása alatt váltak önálló állammá 2006-ban és NATO-taggá 2017-ben.

A pártja mostani népszerűtlenségét sokan az idén januárban hatályba lépett vallásügyi törvénynek tulajdonítják, ami radikalizálta az ország sok szerb származású vagy szerb ortodox vallású szavazóját. Eszerint ugyanis az állam kezébe kerül át minden olyan, jelenleg egyházi kezelésben lévő épület, ami 1918, vagyis az ország függetlenségének elvesztése előtt az államé volt, és amit kormányzat a montenegrói kulturális örökség részének minősít. Abban az esetben, ha a jelenlegi egyházi gazda nem tudja dokumentumokkal igazolni, hogy az ingatlan jogos tulajdonosa.

Az ezt megelőző, 2016-os választások előtt a rendőrség szerb- és oroszpárti puccskísérletet leplezett le.

(via Euronews és europeanwesternbalkans.com)