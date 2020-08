Világszerte több mint 25 millió ember kapta el a koronavírust

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Már 25 143 428 ember megfertőződött világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 845 414, a gyógyultaké pedig 16 557 295 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli összesítése szerint.

Egy nappal korábban 24 996 456 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 842 499, a gyógyultaké pedig 16 409 757 volt. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.

A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 5 995 968 fertőzött volt, 183 057-en haltak meg, és 2 153 939-en gyógyultak meg.

Brazíliában 3 862 311 fertőzöttről, 120 828 halálos áldozatról és 3 237 615 gyógyultról tudni.

Indiában 3 621 245 fertőzöttet, 64 469 halálos áldozatot és 2 774 801 gyógyultat jegyeztek fel.

Oroszországban 987 470-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 17 045, a gyógyultaké pedig 804 941-re emelkedett.

A Dél-afrikai Köztársaságban 625 056 fertőzöttről, 14 028 halottról és 538 604 gyógyultról tudnak a hatóságok.

Mexikóban 595 841 embert fertőzött meg a koronavírus, 64 158-an haltak meg, a gyógyultak száma pedig 489 724.

Spanyolországban 439 286 fertőzöttet, 29 011 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 336 668, 41 586 ember meghalt a betegségben.

Franciaországban 315 813 fertőzöttről, 30 611 halálos áldozatról és 86 495 gyógyultról tudni.

Törökországban 268 546 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 6326, a gyógyultaké 243 839.

Olaszországban a fertőzöttek száma 268 546, a halálos áldozatoké 35 477, 208 536-an pedig felgyógyultak a Covid-19-ből.

Németországban 243 305 a fertőzöttek száma, 9300 a halottaké, 215 283-an meggyógyultak.

Kanadában 129 888 fertőzöttet, 9164 halálos áldozatot és 115 460 gyógyultat tartottak számon.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 89 895 fertőzöttet tartottak nyilván, valamint 4722 halálos áldozatot és 84 546 felépültet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.Ugyanakkor a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. (via MTI)