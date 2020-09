Trump híres támogatója belehalt a koronavírusba, majd a járványt bagatellizáló posztok jelentek meg az oldalán

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Furcsa tweetek jelentek meg a júliusban koronavírus-fertőzésben meghalt Herman Cain oldalán, amit most rokonai és barátai kezelnek.

Egy vasárnap közzétett, azóta törölt posztban az állt, hogy „a koronavírus nem olyan halálos, amennyire a mainstream média bemutatja”. Hétfőn pedig a Cain weboldalát kezelő Dan Calabrese arról írt, hogy a járvány második hulláma (amit ő idézőjelbe tett) nem fogja elérni az első hullám magasságait.

Cain nagy Trump-támogató hírében állt, társelnöke volt a Fekete Hangok Trumpért nevű szervezetnek, 2011-ben még a republikánus elnökjelöltségért is indult.

Ő is ott volt az elnök tulsai kampánygyűlésén, ahol látványosan nem viselt maszkot, és ahol többen, köztük Trump testőrei is elkapták a koronavírust. Mielőtt Cain júniusban kórházba került, még azt ünnepelte, hogy a július 4-i ünnepségen sem lesz kötelező a maszkviselés. Mivel rákbeteg volt, Cain különösen kockázatos csoportba tartozott, és bár végül a koronavírus okozta a halálát, azt nem tudni biztosan, hogy Tulsában fertőződött meg. (The Hill)