Lovasi András: A magyarok alapállapota a sértettség lett

És talán ez a legszörnyűbb, hogy hát mi lett veled "magyarember”?



Hosszú véleménycikket írt Lovasi András a hvg.hu-ra, ami szól többek között a rendszerváltás utáni „viszonylagos szabadságot” követő visszarendeződésről, a NER kultúrpolitikájáról és a politikai korrektségről is. A fenti kérdés után pedig Lovasi lényegében azt fejtegeti, milyenek most a magyarok.

„Mi lett a műveltségeddel, az olvasottságoddal, a kiskocsmák sakkasztalaival, az, hogy bármelyik kisváros bármelyik italmérésében vagy vízpartján vagy erdei ösvényén hrabali gyöngybuborékban élő, keserűen derűs, okos emberekkel lehetett találkozni? Hol van a cinikus humorod, amivel kommentáltad fröccs mellett a Népszabadság vezércikkét? (...)



Mit csinált ez a bő 30 év belőletek? Olyan embereket, akiknek, ha „bemondta a tévé” akkor az igaz. Olyan embereket, akik nem akarnak versenyt, sem az információ, sem a gazdaság tekintetében. Nem akarnak harcolni az igazukért, mert az nem lehetett soha. Nem tudtok se verseket, se királyok idejét, se azt, mi minden van még ebben országban-világban a kerítéseteken túl. Olyan emberek lettetek, akik meg vannak sértődve. Ez lett a magyarember alaplétállapota.”



Lovasi arról is ír, milyen folytatásra számít:

„A művészeti-kulturális tér elfoglalása (nagyjából már meg is történt), aztán neutralizálása. Mi lesz ebből? Teljes belterjesség, egy önnönmagát igazoló, önmagába forduló, önmaga tükörképét nézegető, saját létezését ünneplő, távolról kultúrának látszó giccstenger, amely, mivel minden nemzetközi kontextusban minimum érdektelen, de inkább nevetséges, öntudatosan bezárkózó is kell, hogy legyen. Nyilvánvaló, hogy amikor az utolsó eurómorzsákat is kipréseltük az EU-n belüli státuszból, akkor kilépünk majd onnan, addigra persze a lakosság meg lesz konzultálva ehhez is.”



A teljes cikket (amiben a szerző többek között A selejt bosszúja 3-nak nevezi a NER-t) itt lehet elolvasni.